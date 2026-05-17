Эстонцы будут расплачиваться сипсиками 0 378

В мире
Дата публикации: 17.05.2026
grani.lv
Изображение к статье: Монета в два евро с Сипсике

Банк Эстонии введет в обращение монету в 2 евро с особым дизайном: там изображён популярный персонаж эстонской детской литературы, придуманный более полувека назад популярным детским писателем Эно Раудом и художником Эдгаром Вальтером.

Впервые рассказы о тряпочной самодельной кукле Сипсике были опубликованы в 1960-е годы. Со временем этот веселый персонаж стал символом эстонской детской литературы, который любим уже многими поколениями читателей. Приключения Сипсика были переведены на многие языки, в том числе на английский и латышский. И на этом основании Банк Эстонии принял решение увековечить Сипсика в симпатичной монете, которая наверняка придётся по душе не только коллекционерам, но и всем жителям Балтии.

Монета, на аверсе которой изображён Сипсик с его узнаваемыми нитяными волосами, поступит в обращение через банки и предприятия розничной торговли 5 июня. Тираж её составит миллион экземпляров. 8500 выпущены в особой коллекционной упаковке. Дизайн монеты разработал художник Ивар Сакк, основываясь на эскизе Эдгара Вальтера. Оформление монетной карты создал графический художник Владимир Тайгер, который также разработал дизайн эстонских крон. Сама монета отчеканена на Литовском монетном дворе.

#Эстония #дизайн #литература #культура #художник #дети
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
