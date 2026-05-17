Трамп опубликовал плакат «Перед бурей было затишье», как предупреждение о продолжении войны 2 148

Дата публикации: 17.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп опубликовал изображение с фразой "Перед бурей было затишье"

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта, с надписью "Перед бурей было затишье". Публикация появилась после сообщений о возможном скором возобновлении военного конфликта между США и Ираном.

На изображении Трамп показан вместе с адмиралом Военно-морских сил США. За ними изображено штормовое море и несколько военных кораблей, среди которых судно под флагом Исламской Республики Иран. Над сценой размещена указанная фраза.

Сообщение вызвало активное обсуждение в политических кругах и среди пользователей соцсетей. Публикацию связали с ростом напряженности между Вашингтоном и Тегераном и возможной эскалацией ситуации.

Сам Дональд Трамп не дал пояснений к изображению и не сопровождал пост дополнительными комментариями.

#Иран #США #Дональд Трамп #искусственный интеллект #социальные сети #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
