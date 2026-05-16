Baltic Pride здесь не пройдет! Как десантники на Балтике держат оборону 3 1021

В мире
Дата публикации: 16.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Парад секс-меньшинств

Эстонский центр по правам человека раскритиковал решение властей Вильянди не разрешить проведение в городе публичного ЛГБТ-мероприятия, запланированного в рамках Baltic Pride.

По мнению Центра по правам человека, случай в Вильянди показывает, что защита прав человека зависит не только от законов, но и от готовности политиков и общества уважать права всех людей.

«Сексуальные и гендерные меньшинства являются частью демократического общества, и крайне предосудительно, что власти Вильянди запретили мероприятие, суть которого заключалась в мирном развертывании радужного флага — символа видимости и равных прав ЛГБТ+ людей», — сообщил центр в социальных сетях.

Центр добавил, что считает прискорбными действия коалиции Isamaa и EKRE в Вильянди и обвинил городские власти в создании враждебной атмосферы.

Городская управа Вильянди не выдала разрешение на запланированное на 1 июня мероприятие, в ходе которого на площади Свободы (Vabaduse plats) хотели развернуть большое радужное полотно. Город обосновал свое решение, среди прочего, тем, что мероприятие якобы не соответствует ожиданиям общества и что 1 июня является Днем защиты детей.

Baltic Pride пройдет в этом году с 1 по 7 июня, и мероприятия, помимо Вильянди, запланированы также в Таллине, Тарту и Нарве.

Мнение редакции bb.lv: Почему проблема с Baltic Pride образовалась именно в Вильянди? Вероятно, существует несколько версий... Но когда в советской Риге кто-то из призывников убедительно говорил: "Хочу служить в десантных войсках!", его часто отправляли в Вильянди.

Именно в этом городке Эстонии на берегу красивейшего озера была расквартирована 4-я отдельная бригада специального назначения (4-я ОБрСпН, в/ч 77034), передислоцированная из Риги. Бригада и секретное подразделение ВДВ предназначались для действий в Европейском театре военных действий.

#Эстония #права человека #ЛГБТ #социальные сети
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
