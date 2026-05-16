Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его предшественник на этом посту Виктор Орбан не получит причитающееся ему выходное пособие в размере более €100 тыс.

По его словам, предыдущее правительство приняло закон, в соответствии с которым Орбану, работавшему в должности премьер-министра последние 16 лет, "полагается выходное пособие в размере 38 801 013 форинтов" (€107 тыс.).

При этом он утверждал, что Орбан несет ответственность за "разграбление страны" в минувшие годы. После победы на парламентских выборах 12 апреля и избрания на пост премьера Мадьяр не перестает обвинять прошлое правительство в коррупции, борьба с которой была главной темой его предвыборной кампании.

По мнению редакции, отказ от выплаты компенсации Виктору Орбану стал для новой власти не столько финансовым решением, сколько политическим символом. Таким образом команда Петера Мадьяра демонстрирует готовность дистанцироваться от прежней системы управления и показывает избирателям, что обещания о борьбе с привилегиями и коррупцией будут реализовываться на практике.