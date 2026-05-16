Приготовьте вкусный домашний обед за короткое время.

Приготовление рубленых котлет займет совсем немного времени, а добавление дополнительных ингредиентов сделает вкус блюда более интересным и полезным.

Для начала нарежьте две куриные грудки на маленькие кубики и смешайте их с яйцом, столовой ложкой кукурузного крахмала, овсяными хлопьями и 50 мл кефира.

Далее можно перейти к более оригинальным добавкам, таким как шпинат и семена льна.

Хотя о пользе шпината известно многим, добавление семян льна в котлеты может показаться необычным. Этот продукт очень полезен благодаря высокому содержанию жирных кислот, необходимых организму.

Важно соблюдать пропорции: на две куриные грудки достаточно 50 граммов шпината и одной столовой ложки семян льна.

После этого тщательно перемешайте все компоненты и сформируйте котлеты.

Жарьте их на предварительно разогретой с маслом сковороде.