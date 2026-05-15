Разные виды сыров производятся с использованием различных бактерий.

При создании швейцарского эмменталя, например, используются бактерии Streptococcus thermophilus и Lactobacillus helveticus, которые вырабатывают молочную кислоту. Затем эта кислота сбраживается бактериями рода Propionibacterium.

В результате образуются вещества, придающие эмменталю «ореховый» вкус, а углекислый газ является побочным продуктом. Именно пузыри углекислого газа формируют пустоты в сыре, которые выглядят как дырки на срезе.