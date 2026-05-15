На Вентспилсском шоссе возле национального парка Кемери столкнулись сразу несколько автомобилей после того, как водитель BMW потеряла управление и выехала на встречную полосу. Два человека получили серьезные травмы, движение на участке дороги оказалось затруднено.

Серьезная авария произошла накануне днем на Вентспилсском шоссе недалеко от национального парка Кемери. После выезда BMW на встречную полосу столкнулись три автомобиля, а движение на трассе оказалось существенно затруднено.

По данным Государственной полиции, за рулем BMW находилась женщина 1992 года рождения.

«Женщина, управлявшая автомобилем BMW, не справилась с управлением транспортным средством, в результате чего выехала на встречную полосу движения», — сообщила представитель полиции Рута Страутниеце.

На встречной полосе BMW столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz с прицепом, которым управлял мужчина 1961 года рождения.

После удара прицеп занесло обратно на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Honda под управлением женщины 1964 года рождения.

На месте аварии остались сильно поврежденные автомобили. У BMW полностью разбита передняя часть, а лобовое стекло рассыпалось на мелкие осколки.

Mercedes получил серьезные повреждения как спереди, так и в задней части, где был прикреплен прицеп. Сам прицеп после столкновения оказался на другой стороне шоссе.

В результате ДТП пострадали водители BMW и Mercedes-Benz.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Микс Дуцис сообщил, что медики оказали помощь трем людям.

«Двое пострадавших были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести», — отметил он.

Еще одному человеку помощь после осмотра не потребовалась.

Подобные аварии на загородных трассах особенно опасны из-за высокой скорости движения и ограниченного времени на реакцию у других водителей. Даже кратковременная потеря контроля над автомобилем может привести к цепочке столкновений.

Участок возле Кемери считается одним из наиболее загруженных направлений между Ригой и Курземе, особенно в теплый сезон, когда поток машин в сторону побережья значительно увеличивается.

Причины, по которым водитель BMW потеряла управление, еще предстоит выяснить полиции.

Авария на Вентспилсском шоссе вновь показала, насколько опасным может стать даже один выезд на встречную полосу на загруженной трассе.