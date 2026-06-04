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Шведы конфисковали записанный на Гвинею морской сухогруз Caffa и пообещали отдать его Украине 0 30

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Судно Caffa

Судно Caffa.

Суд в Швеции согласовал передачу Украине задержанного по ее запросу подсанкционного судна Caffa, которое считают причастным к перевозкам украинского зерна.

Шведский суд принял решение о том, что задержанное в марте судно Caffa, которое уже несколько месяцев стоит в порту Треллеборга, должно быть передано Украине. Это вероятно первый подобный прецедент.

Государственный прокурор Хокон Ларссон отметил, что окружной суд согласился с оценкой прокуроров и это удовлетворительный результат.

Напомним, Швеция остановила и задержала судно Caffa в водах Балтийского моря 6 марта по подозрениям в использовании фальшивого флага и нарушении морского права и требований безопасности. 29 апреля судно было арестовано. Экипаж, частично состоявший из россиян, был отпущен на свободу.

На основании национального и международного законодательства береговая охрана Швеции считает судно Caffa, плавающее под флагом Гвинеи, не принадлежащим ни одному государству.

Поэтому береговая охрана считает, что Caffa не осуществляло мирный проход в шведских территориальных водах. Без государственного флага нет государства, которое гарантировало бы безопасность и плавучесть судна.

Согласно информации с борта судна, оно направлялось в российский Санкт-Петербург.

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#суд #Украина #Швеция #флаг #задержание #Россия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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