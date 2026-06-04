После того как шведский парламент ратифицировал соглашение между Эстонией и Швецией об аренде тюрем, шведские заключенные могут прибыть в Эстонию в августе, сообщает портал ERR.

Договор предусматривает, что Швеция будет выплачивать Эстонии 30,6 млн евро в год за содержание до 300 заключенных и 8500 евро в месяц за каждого дополнительного заключенного.

Для вступления в силу соглашения между Эстонией и Швецией об аренде тюрем его еще необходимо ратифицировать парламенту Эстонии. Согласно плану, это может произойти 10 июня. Договор вступит в силу после обмена дипломатическими нотами между сторонами.

"После этого начнутся практические шаги", – сказала руководитель отдела организации тюремной работы Тюремной службы Тийна Унукс.

"Заключенные будут прибывать постепенно. С момента вступления соглашения в силу в августе прибудет 100 заключенных, до конца года в Тартуской тюрьме будет до 200 заключенных, а примерно к тому же времени следующего года, согласно договору, в Тарту будет находиться до 600 шведских заключенных", – отметила Унукс.

После ратификации соглашения тюремная служба начнет перевод заключенных, которые сейчас содержатся в Тартуской тюрьме, в Вирускую и Таллиннскую тюрьмы, чтобы было время обновить помещения и провести ремонтные работы до прибытия шведских заключенных.

После вступления договора в силу Тюремная служба планирует нанять более 300 новых сотрудников в течение года, которые будут работать со шведскими заключенными в Тарту.