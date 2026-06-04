Европейскому союзу (ЕС) придется вернуться к вопросу об использовании замороженных российских активов, сообщил еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис, который в четверг в Риге встретился с представителями латвийских СМИ.

Как уже сообщалось, в июне ЕС выплатит Украине 3,2 миллиарда евро из кредита в 90 миллиардов евро, который был утвержден в апреле. Кредит Украине будет финансироваться за счет совместно выпущенных облигаций ЕС на рынках капитала и обеспечен имеющимся резервом в долгосрочном бюджете блока.

Домбровскис отметил, что кредит ЕС является репарационным кредитом, и Украина не обязана его возвращать до тех пор, пока Россия не выплатит репарации, поэтому в какой-то момент придется говорить о том, что делать, если, например, Россия не выплатит репарации.

Еврокомиссар пояснил, что в условиях кредита оговорено, что в таком случае ЕС оставляет за собой право использовать иммобилизованные активы Центрального банка России. Он упомянул, что ЕС также предоставит субсидию на процентные ставки, поэтому кредит Украине больше похож на грант.

Домбровскис напомнил, что есть еще одно отдельное решение, принятое ранее, о том, что иммобилизованные российские активы должны оставаться таковыми до тех пор, пока Россия не выплатит репарации Украине. Это решение было принято до решения о кредите в поддержку Украины.

Еврокомиссар признал, что первоначальное предложение Еврокомиссии заключалось в использовании для кредита Украине финансирования, связанного с иммобилизованными российскими активами, но оно не получило поддержки, так что в настоящее время кредит финансируется за счет заимствований ЕС на внутреннем рынке, и встанет вопрос, как его погашать.

"Поскольку Украина не обязана возвращать кредит, пока Россия не выплатит репарации, мы оставляем за собой право использовать эти иммобилизованные средства, в противном случае его придется возвращать самим странам-членам ЕС, что, конечно, стало бы серьезным финансовым бременем", - сказал Домбровскис.

Как сообщалось, кредит ЕС предназначен для покрытия самых неотложных экономических и военных нужд Украины и позволит стране продолжать борьбу с Россией.

Из 90 миллиардов евро, которые будут доступны Украине, одна треть предназначена для бюджетной поддержки, а две трети, или 60 миллиардов евро, - на расходы, связанные с обороной.