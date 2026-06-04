Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ООН к августу может обанкротиться, Трамп должен ей 4 миллиарда 0 18

В мире
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Генсеку Гутерришу сейчас не позавидуешь.

В Пекине заявили, что намерены выполнить свои финансовые обязательства.

Организация Объединенных Наций оказалась на грани финансового коллапса из-за задержек обязательных платежей со стороны двух крупнейших доноров — США и Китая, на которые суммарно приходится 42% поступлений в бюджет. Как сообщает The Wall Street Journal, если ситуация не изменится, средства у организации закончатся к середине августа.

Задолженность Соединенных Штатов перед ООН составляет 4 млрд долларов. Администрация президента Дональда Трампа, по данным издания, в рамках борьбы с расточительством уже вышла из нескольких десятков программ ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Вашингтон связывает дальнейшую финансовую поддержку с требованиями о сокращении расходов организации, в частности — уменьшении штата сотрудников и внедрении машинного перевода вместо работы переводчиков.

Китай, который называет себя главным защитником ООН и фактическим лидером по финансовым взносам, тем не менее имеет задолженность в размере 455 млн долларов. В Пекине заявили, что намерены выполнить свои финансовые обязательства.

Около 70% расходов ООН приходится на заработную плату сотрудников. На фоне кризиса секретариат уже закрыл часть офисов, упразднил три тысячи должностей и уменьшил часы работы переводчиков.

Трамп ранее неоднократно негативно высказывался в адрес ООН. Так, в сентябре 2025 года президент США с трибуны Генассамблеи раскритиковал ООН за отсутствие помощи во внешней политике. Он повторил свое заявление о том, что «положил конец семи войнам» с момента своего возвращения в должность.

«У ООН огромный потенциал. Я всегда об этом говорил», — заявил президент. «Похоже, они только и делают, что пишут письма с очень резкими формулировками, а потом никак их не реализуют. Это пустые слова, а пустые слова не решают проблему войны. Единственное, что может решить проблему войны, — это действия».

Трамп приписал себе заслугу в прекращении семи войн, перечислив конфликты от Пакистана и Индии до Израиля и 12-дневной войны в Иране. Правда, тогда еще никто не знал, что в 2026 году американцы похитят президента Венесуэлы Николаса Мадуро и начнут собственную войну с Ираном.

«Очень жаль, что мне пришлось делать всё это вместо того, чтобы это сделала Организация Объединенных Наций», — сказал он.

Он поставил под сомнение цель существования ООН.

«В чём предназначение Организации Объединенных Наций? — вопросил он и предложил другим странам последовать примеру США. — Мы можем рассчитывать на значительно лучшее будущее. Но чтобы достичь его, мы должны отказаться от неудачных подходов прошлого и работать сообща, чтобы противостоять одним из самых серьезных угроз в истории».

×
Читайте нас также:
#США #ООН #кризис #Дональд Трамп #финансы #бюджет #Китай #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Туристы в Старой Риге
Изображение к статье: Мужчина с украинским паспортом
Изображение к статье: Нарва
Изображение к статье: FT: Командующий НВС Латвии оценил риски для стран Балтии до 2028 года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Моджтаба Хаменеи
В мире
Изображение к статье: Илон Маск.
Бизнес
Изображение к статье: Польские пограничники за пультом
В мире
Изображение к статье: Множество машин автогиганта собрано руками европейского персонала. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Латвийский сейм
Политика
Изображение к статье: Усталость
Люблю!
Изображение к статье: Моджтаба Хаменеи
В мире
Изображение к статье: Илон Маск.
Бизнес
Изображение к статье: Польские пограничники за пультом
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео