На фоне туристического бума по всей Европе растет напряжение среди местных жителей. Где их сопротивление наиболее сильно? Туризм остается важнейшей статьёй доходов для многих стран ЕС, но всё чаще порождает недовольство для местных сообществ: они жалуются на нехватку жилья и рост цен.

Согласно новому исследованию цифровой развлекательной платформы JB.com, Испания, Италия и Франция возглавляют список европейских стран, где сопротивление овертуризму выражено в наибольшей степени. Латвия не рассматривается - нам хотя бы крохи с их стола.

Официальная статистика частично объясняет ситуацию: в первые четыре месяца 2026 года число туристов в Испании выросло на 3,4 %, а в июне страна ожидает увеличения на 7,1 % числа пассажиров международных рейсов по сравнению с прошлым годом

В пресс-релизе министерства туризма Испании отмечается, что в июне также ожидается рост турпотока в Италии и Франции – на 12 % и 2,6 % соответственно по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Напротив, Кипр и Албания, по данным JB.com, признаны самыми гостеприимными для туристов странами Европы: там не зафиксировано протестов против гостей и минимально регуляторное давление на путешественников.

В исследовании анализировались интенсивность протестов, внимание к ним СМИ, ставки туристических налогов и соотношение числа гостей и постоянных жителей в 30 странах мира.

Испанцы на пределе терпения

Испания, занявшая первое место среди 30 проанализированных стран, зарегистрировала акции протеста против туризма в 40 с лишним городах по всей стране – от Барселоны до Канарских островов.

Каталония, к примеру, в 2025 году приняла около 20,1 млн туристов – на 0,6 % больше, чем в 2024 году. Следующими по популярности стали Балеарские и Канарские острова.

В июне прошлого года демонстранты прошли маршем по центру Барселоны с плакатами протеста и поливали людей из водяных пистолетов в популярных у туристов местах.

Следом за Испанией идет Италия. Италия идет следом. Среди пртестующих городов значатся Венеция, Рим, Флоренция, Неаполь и Милан. Некоторые активисты срывали локбоксы,-в которых владельцы объектов краткосрочной аренды составляют ключи клиентам... Стремясь сдержать чрезмерный туризм, власти Венеции вновь ввели плату для однодневных посетителей города в определённые дни с пятницы по воскресенье на летний период.

Тем временем во Франции по всей стране проходили акции протеста в Марселе, Ницце и Париже, там также также набирает силу движение против круизных лайнеров, что свидетельствует об активном сопротивлении жителей как в крупных городах, так и в прибрежных туристических зонах.