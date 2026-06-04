По словам одного из лидеров белорусской оппозиции, бывшего министра культуры (2009-2012) Павла Латушко, если Беларусь будет вовлечена в горячую фазу войны против Украины со своей территории, Украина даст отпор. И в первую очередь – лично Александру Лукашенко.

«Украина очень однозначно заявила, что она будет реагировать особенно, – говорит Латушко. – Если Лукашенко втянется в горячую фазу войны против Украины, Украина ждать не будет. Как беларус и беларусский политик, я не хотел бы представлять такой сценарий, когда будут наноситься удары по территории Беларуси. Но, если Лукашенко это сделает, именно украинские военные заявляли о 500 целях на территории Беларуси. А первая цель – это сам Лукашенко. Я не знаю, сколько у него бункеров, максимум два: дача Совета Министров, под озером, второй-краснознаменный боевой военный округ времен Советского Союза. В каком он будет прятаться – неизвестно. Но первая цель будет именно сам Лукашенко. Об этом говорил Зеленский, и он упоминал венесуэльский сценарий, как это было в Каракасе с Мадуро», – считает политик.

Лукашенко в интервью российскому пропагандисту в очередной раз сказал: «Не дай Бог, с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси – война в Украине получит совершенно иной характер. Не буду конкретизировать, сами понимаете». Латушко говорит, что таким образом Кремль заставляет Лукашенко реагировать на недавний визит Светланы Тихановской в Киев.

«Он угрожает нанести удар по Чернобыльской АЭС, – считает Латушко. – Я думаю, что разговоры о Чернобыльской АЭС-это, во-первых, очень важный политический сигнал Лукашенко. Это был месседж о том, что его не воспринимают как президента, считают узурпатором, а партнерами видят демократические силы. Прошло шесть лет с 2020 года. Лукашенко очень больно от того, что демократические силы имеют субъектность. ( ... ) И это ему очень сильно бьет по репутации. Понятно, что Лукашенко в этой ситуации выполняет роль, которую ему назначил Кремль. И вопросы ему задает российский журналист-пропагандист, так как Лукашенко, может, и не планировал реагировать, но именно российская пропаганда заставляет его».