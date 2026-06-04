Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бывший министр культуры Беларуси угрожает атакой на Лукашенко 0 250

В мире
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латушко на митинге в Варшаве.

Официальный Минск может присоединиться к войне РФ с Украиной.

По словам одного из лидеров белорусской оппозиции, бывшего министра культуры (2009-2012) Павла Латушко, если Беларусь будет вовлечена в горячую фазу войны против Украины со своей территории, Украина даст отпор. И в первую очередь – лично Александру Лукашенко.

«Украина очень однозначно заявила, что она будет реагировать особенно, – говорит Латушко. – Если Лукашенко втянется в горячую фазу войны против Украины, Украина ждать не будет. Как беларус и беларусский политик, я не хотел бы представлять такой сценарий, когда будут наноситься удары по территории Беларуси. Но, если Лукашенко это сделает, именно украинские военные заявляли о 500 целях на территории Беларуси. А первая цель – это сам Лукашенко. Я не знаю, сколько у него бункеров, максимум два: дача Совета Министров, под озером, второй-краснознаменный боевой военный округ времен Советского Союза. В каком он будет прятаться – неизвестно. Но первая цель будет именно сам Лукашенко. Об этом говорил Зеленский, и он упоминал венесуэльский сценарий, как это было в Каракасе с Мадуро», – считает политик.

Лукашенко в интервью российскому пропагандисту в очередной раз сказал: «Не дай Бог, с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси – война в Украине получит совершенно иной характер. Не буду конкретизировать, сами понимаете». Латушко говорит, что таким образом Кремль заставляет Лукашенко реагировать на недавний визит Светланы Тихановской в Киев.

«Он угрожает нанести удар по Чернобыльской АЭС, – считает Латушко. – Я думаю, что разговоры о Чернобыльской АЭС-это, во-первых, очень важный политический сигнал Лукашенко. Это был месседж о том, что его не воспринимают как президента, считают узурпатором, а партнерами видят демократические силы. Прошло шесть лет с 2020 года. Лукашенко очень больно от того, что демократические силы имеют субъектность. ( ... ) И это ему очень сильно бьет по репутации. Понятно, что Лукашенко в этой ситуации выполняет роль, которую ему назначил Кремль. И вопросы ему задает российский журналист-пропагандист, так как Лукашенко, может, и не планировал реагировать, но именно российская пропаганда заставляет его».

×
Читайте нас также:
#пропаганда #Лукашенко #Украина #война #оппозиция #Чернобыльская АЭС #угроза #Беларусь #демократия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Тюрьма.
Изображение к статье: Два лидера соседних братских стран. Иконка видео
Изображение к статье: Астрономы работают рядом с недостроенным китайским радиотелескопом. Иконка видео
Изображение к статье: Зеленский, Макрон, Стармер, Мерц и Путин на фоне карт Европы и Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ссора, конфликт
Люблю!
Изображение к статье: Изъятое оружие
ЧП и криминал
Изображение к статье: Юная барышня умеет замечать мельчайшие детали. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: касса самообслуживания
Наша Латвия
Изображение к статье: Мужчина у магазинной полки
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Книжная серия «Коты-воители»
Культура &
Изображение к статье: Ссора, конфликт
Люблю!
Изображение к статье: Изъятое оружие
ЧП и криминал
Изображение к статье: Юная барышня умеет замечать мельчайшие детали. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео