Планы у нее амбициозные для каждого ребенка.

Режиссер Валерия Гай Германика, известная своим бескомпромиссным стилем в кино, применяет не менее авторитарный подход и в воспитании троих детей от разных отцов.

Режиссёр уверена: чтобы добиться успеха, карьеру нужно начинать строить с раннего детства.

Ярче всего эта позиция проявляется в отношении её 10-летней дочери Северины. Девочка уже активно снимается в фильмах матери и выходит на подиумы, а на Неделе моды в Москве открыла один из показов. При этом Валерия придерживается строгой финансовой политики: «Я забираю её зарплату как мама. Я очень много вложила в это всё, и я заберу точно дивиденды свои».

Гай Германика открыто заявляет о своей тотальной власти над будущим наследников, утверждая, что «мама всегда права».

«Я им продумываю карьерный менеджмент, потому что дети должны быть всё время заняты. Надо слушаться маму и всё делать, как она говорит», — заявила режиссёр в эфире НТВ.

Судя по всему, планы у неё амбициозные для каждого:

-Северина должна стать актрисой и моделью.

-Шестилетнему сыну Августу мать прочит карьеру финансового аналитика.

-А вот старшая дочь, Октавия, сумела частично вырваться из-под контроля, выйдя замуж. Однако она обеспечила маме новый объект для воспитания, родив внучку в 16 лет.