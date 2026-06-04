На встрече с руководством Нарвы была достигнута договоренность о том, что городские власти поддержат дальнейшие шаги по созданию военного городка уже в июне. Это создаст необходимые предпосылки для объявления государственного тендера на строительство и позволит возвести первоначальный комплекс из контейнеров, чтобы обеспечить присутствие в Нарве в кратчайшие сроки.

«Строительство военного городка в Нарве – это стратегическое решение в области оборонной политики, которое, помимо укрепления военной обороны, усиливает и присутствие государства в приграничном городе, – подчеркнул министр обороны Ханно Певкур. – Наращивать присутствие в Нарве важно, поскольку Эстония серьезно относится к защите своей территории с первого метра. Постоянное присутствие Сил обороны укрепляет безопасность и вселяет в местных жителей чувство уверенности. Я уверен, что городок привлечет в Нарву и ее окрестности активных людей и оживит экономику».

Напомним, что в Нарве проживает в основном русскоязычное население и город часто упоминают как потенциальный объект для возможной российской агрессии.