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Эстонские власти решили построить военный объект в самом русском городе страны 2 634

В мире
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нарва

Как сообщают эстонские СМИ, министр обороны Эстонии Ханно Певкур посетил регион Ида-Вирумаа, чтобы обсудить с руководством Нарвы строительство военного городка.

На встрече с руководством Нарвы была достигнута договоренность о том, что городские власти поддержат дальнейшие шаги по созданию военного городка уже в июне. Это создаст необходимые предпосылки для объявления государственного тендера на строительство и позволит возвести первоначальный комплекс из контейнеров, чтобы обеспечить присутствие в Нарве в кратчайшие сроки.

«Строительство военного городка в Нарве – это стратегическое решение в области оборонной политики, которое, помимо укрепления военной обороны, усиливает и присутствие государства в приграничном городе, – подчеркнул министр обороны Ханно Певкур. – Наращивать присутствие в Нарве важно, поскольку Эстония серьезно относится к защите своей территории с первого метра. Постоянное присутствие Сил обороны укрепляет безопасность и вселяет в местных жителей чувство уверенности. Я уверен, что городок привлечет в Нарву и ее окрестности активных людей и оживит экономику».

Напомним, что в Нарве проживает в основном русскоязычное население и город часто упоминают как потенциальный объект для возможной российской агрессии.

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#Эстония #безопасность #оборона #Нарва #экономика #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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