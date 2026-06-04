В предгорьях аргентинских Анд, среди чистого неба и нетронутых световым загрязнением долин, одиноко стоит недостроенный китайский радиотелескоп. Его огромная антенна, с помощью которой планировали изучать далекие звезды и галактики, сейчас смотрит в никуда, а важные детали, предназначенные для телескопа, уже девять месяцев пылятся на таможне. Местные астрономы, мечтавшие заглянуть в глубины Вселенной, неожиданно оказались втянуты в большую геополитическую игру: Вашингтон, опасаясь, что Пекин использует научные объекты для слежки за американскими спутниками, методично выдавливает китайские проекты с южноамериканского континента.

Соперничество США и КНР давно вышло за пределы торговых войн и борьбы за ресурсы. Новой ареной противостояния двух стран стали космос и технологии. Соединенные Штаты, следуя обновленной Доктрине Монро, стремятся ограничить влияние Китая в мире, и Южная Америка с ее уникальными астрономическими условиями оказалась идеальным плацдармом.

Сухой воздух, почти полное отсутствие светового загрязнения и множество ясных ночей в году делают Аргентину и Чили одними из лучших мест в мире для астрономических наблюдений. Из-за географического положения из Китая невозможно одинаково хорошо изучать всю небесную сферу, особенно ее южные участки. Поэтому проекты в Южной Америке дают Пекину доступ к тем областям космоса, которые с территории КНР видны плохо или не видны вовсе.

В 2015 году, когда Поднебесная активно наращивала присутствие в Южной Америке, в аргентинской провинции Неукен (патагонская пустыня) появился центр управления спутниками и космическими миссиями стоимостью 50 миллионов долларов. По данным Reuters, структура связана с Народно-освободительной армией Китая.

Аргентина предоставила КНР землю под станцию и бесплатную аренду на 50 лет. Для ястребов из Вашингтона этот объект стал символом того, что Буэнос-Айрес попадает в китайскую зависимость, а антенна комплекса массой 450 тонн послужила предостерегающим примером: американцы опасались, что ее будут использовать в военных целях.

Теперь же под удар попали и сугубо научные проекты. Администрация президента США (сначала Джо Байдена, затем Дональда Трампа) систематически оказывала давление на власти Аргентины и Чили, требуя пересмотреть участие Китая в строительстве телескопов в Андах. Американские дипломаты открыто заявляли: эти объекты — угроза национальной безопасности. Астрономы, посвятившие жизнь изучению звезд, вынуждены в срочном порядке осваивать мир большой политики, где их исследования стали разменной монетой.

Кто пострадал?

Новый конфликт разгорелся вокруг обсерватории Карлоса Сеско в провинции Сан-Хуан, точнее — китайского радиотелескопа China Argentina Radio Telescope, который там строят. Объект стоимостью 32 миллиона долларов стали возводить почти 15 лет назад. Коллаборация Национального университета Сан-Хуана и Национальной астрономической обсерватории Китая должна была стать крупнейшим международным научным сотрудничеством в Южной Америке.

Главный элемент комплекса — гигантская антенна диаметром 40 метров, позволяющая ученым улавливать слабые радиоволны из глубин космоса. С помощью этого радиотелескопа специалисты надеялись больше узнать о рождении звезд, формировании галактик и других процессах во Вселенной. Именно установки подобного типа помогли астрономам получить первое изображение тени черной дыры в 2019 году.

В Южном полушарии столь больших радиотелескопов заметно меньше, чем в Северном. Аргентинские ученые рассчитывали использовать установку совместно с Китаем и другими странами.

Приостановка проекта

В 2023 году на стройплощадку по узким горным дорогам прибыли 100 грузовиков с металлическими конструкциями будущего телескопа. Вместе с оборудованием приехали команды китайских строителей, инженеров, техников. Они поселились в ближайшем городке Бареаль — достаточно тихом месте, где по улицам рядом с невысокими домами свободно гуляют коровы и лошади.

Сегодня единственное напоминание о том, что китайцы занимались этим проектом, — инструкция на китайском языке, висящая на стене технического помещения в основании антенны, о том, как вести себя при встрече с пумой. На столах — палочки для еды, банки устричного соуса и упаковки зеленого чая — то, что оставили после себя рабочие. Они уезжали в спешке, не успели или не захотели забирать личные вещи. Эти мелочи показывают, что Китай уже глубоко интегрировался в работу, создав свою микросреду, но американские чиновники эту среду разрушили.