Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана.

Как отмечает CNN, это решение стало одним из наиболее заметных проявлений несогласия законодателей с подходом главы Белого дома к урегулированию конфликта вокруг Исламской Республики.

За последние недели инициатива демократов получила поддержку не только среди представителей их партии, но и среди части республиканцев. Ранее подобные попытки неоднократно предпринимались как в Палате представителей, так и в Сенате.

Документ, принятый нижней палатой Конгресса, представляет собой совместную резолюцию. Для дальнейшего продвижения она должна получить одобрение обеих палат законодательного органа, однако на подпись президенту такой документ не направляется.

По итогам голосования резолюцию поддержали 215 конгрессменов, против высказались 208. При этом четверо республиканцев проголосовали вместе с демократами.

Среди них оказались Томас Масси, Брайан Фицпатрик, Том Барретт и Уоррен Дэвидсон, которые поддержали инициативу об ограничении права президента на применение военной силы без дополнительного одобрения Конгресса.

Ранее Сенат США уже рассматривал аналогичные инициативы, однако они не набирали необходимого количества голосов. В частности, в марте верхняя палата отклонила резолюцию, которая должна была запретить президенту использовать дополнительные военные меры против Ирана без согласия Конгресса.

Решение Палаты представителей свидетельствует о сохраняющихся разногласиях в американском политическом истеблишменте по вопросу полномочий президента в сфере военных операций. Несмотря на поддержку резолюции в нижней палате, ее дальнейшая судьба остается неопределенной, поскольку аналогичные инициативы ранее не находили поддержки в Сенате.