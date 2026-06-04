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Россияне заняли первое место по принятию гражданства Финляндии 0 79

В мире
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Страна Суоми отгородилась стеной на Востоке.

Страна зафиксировала самый высокий отток населения с 1990 года.

Иммиграция в Финляндию сократилась в прошлом году. Количество выданных разрешений на работу уменьшилось примерно на четверть по сравнению с позапрошлым годом. Всего было выдано чуть менее 8 400 разрешений. Наиболее заметное снижение произошло в сфере социального обеспечения, здравоохранения и строительства.

По данным Миграционной службы, в этом году трудовая иммиграция снова начала расти.

Число просителей убежища осталось низким. В прошлом году было подано чуть более 2 500 заявлений на убежище – это примерно на 400 меньше, чем два года назад.

В прошлом году рекордное количество людей получили гражданство Финляндии – более 14 700 человек. Чаще всего финское гражданство получали выходцы из России (1940), Ирака (1561), Афганистана (858), Сирии (856) и Сомали (793). В позапрошлом году гражданство получили почти на тысячу человек меньше.

По данным Миграционной службы, рост числа решений о гражданстве объясняется тем, что была устранена очередь заявлений, поданных в предыдущие годы.

Число уехавших из Финляндии в 2025 году увеличилось и составило почти 20 000 человек. Это самый высокий показатель эмиграции за весь период статистики с 1990 года. Россиян среди них было 854, а украинцев 512.

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#гражданство #Финляндия #миграция #эмиграция #Россия #статистика
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