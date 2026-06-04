Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что финские военные были готовы сбивать украинские беспилотники, направлявшиеся 3 июня в сторону Санкт-Петербурга, если бы они нарушили воздушное пространство страны.

Как сообщает финское издание Ilta-Sanomat, в связи с атакой БПЛА власти Финляндии приняли дополнительные меры безопасности и привели силы обороны в повышенную готовность.

«В результате были введены некоторые ограничения на воздушное и морское сообщение в районе Порвоо и Лаппеенранты, и наши силы находились в боевой готовности», — отметил глава оборонного ведомства.

По словам Хяккянена, финская разведка заранее получила информацию о готовящейся атаке, что позволило военным подготовить план действий на случай возможного нарушения государственной границы.

«Мы не раскрываем подробностей о том, какую разведывательную систему использовали, но смогли заранее оценить ситуацию и за одну ночь обеспечить необходимый уровень готовности», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что Финляндия внимательно отслеживала развитие событий и была готова оперативно реагировать на любые угрозы своему воздушному пространству.

В последние месяцы власти страны неоднократно сообщали о случаях появления украинских беспилотников вблизи финской территории. По данным Хельсинки, как минимум три дрона несли неразорвавшиеся боеприпасы.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским поднимал вопрос о недопустимости подобных инцидентов.

«Я подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину и понимает необходимость ее самообороны. Тем не менее нарушение воздушного пространства Финляндии и попадание в него дронов недопустимо», — заявил Орпо.

Заявления финских властей свидетельствуют о том, что Хельсинки намерен жестко реагировать на любые нарушения своего воздушного пространства независимо от того, откуда исходит угроза. При этом Финляндия подчеркивает, что поддержка Украины не означает готовности мириться с рисками для собственной безопасности.