Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Финляндия была готова сбивать летевшие на Петербург беспилотники 0 189

В мире
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Финляндия была готова сбивать летевшие на Петербург беспилотники

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что финские военные были готовы сбивать украинские беспилотники, направлявшиеся 3 июня в сторону Санкт-Петербурга, если бы они нарушили воздушное пространство страны.

Как сообщает финское издание Ilta-Sanomat, в связи с атакой БПЛА власти Финляндии приняли дополнительные меры безопасности и привели силы обороны в повышенную готовность.

«В результате были введены некоторые ограничения на воздушное и морское сообщение в районе Порвоо и Лаппеенранты, и наши силы находились в боевой готовности», — отметил глава оборонного ведомства.

По словам Хяккянена, финская разведка заранее получила информацию о готовящейся атаке, что позволило военным подготовить план действий на случай возможного нарушения государственной границы.

«Мы не раскрываем подробностей о том, какую разведывательную систему использовали, но смогли заранее оценить ситуацию и за одну ночь обеспечить необходимый уровень готовности», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что Финляндия внимательно отслеживала развитие событий и была готова оперативно реагировать на любые угрозы своему воздушному пространству.

В последние месяцы власти страны неоднократно сообщали о случаях появления украинских беспилотников вблизи финской территории. По данным Хельсинки, как минимум три дрона несли неразорвавшиеся боеприпасы.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским поднимал вопрос о недопустимости подобных инцидентов.

«Я подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину и понимает необходимость ее самообороны. Тем не менее нарушение воздушного пространства Финляндии и попадание в него дронов недопустимо», — заявил Орпо.

Заявления финских властей свидетельствуют о том, что Хельсинки намерен жестко реагировать на любые нарушения своего воздушного пространства независимо от того, откуда исходит угроза. При этом Финляндия подчеркивает, что поддержка Украины не означает готовности мириться с рисками для собственной безопасности.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: США выбрали сторону: Рубио сделал заявление о роли Вашингтона в украинском конфликтее
Изображение к статье: Марко Рубио (в центре)
Изображение к статье: Флаги Евросоюза, Украины и Молдовы на фоне здания Европарламента.
Изображение к статье: ядерный взрыв

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На месте убийства
ЧП и криминал
Изображение к статье: Мужчина в окне
ЧП и криминал
Изображение к статье: Мария Шарапова и Дэвид Бекхэм.
Люблю!
Изображение к статье: Конгрессмены потребовали ограничить право Трампа на применение силы против Ирана
В мире
Изображение к статье: Страна Суоми отгородилась стеной на Востоке. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: MAVEN
Техно
Изображение к статье: На месте убийства
ЧП и криминал
Изображение к статье: Мужчина в окне
ЧП и криминал
Изображение к статье: Мария Шарапова и Дэвид Бекхэм.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео