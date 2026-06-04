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Как выбрать сорт картофеля для пюре и жарки: два простых теста 0 77

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как выбрать сорт картофеля для пюре и жарки: два простых теста

Разные сорта картофеля подходят для различных способов приготовления: одни для варки, другие для жарки, а третьи для салатов или тушения.

 

Некоторые предпочитают готовить различные блюда из одного сорта картофеля, и это их выбор. Рассмотрим два простых теста, которые помогут не ошибиться в выборе сорта.

Существует два простых способа определения сорта картофеля для варки и жарки.

Первый способ

Этот метод не подходит для использования в магазине, но он очень эффективен.

Для определения сорта картофеля нужно разрезать клубень на две половины.

Затем обе половинки следует потереть друг о друга. Если появятся капли сока, это означает, что сорт имеет низкое содержание крахмала, и его лучше использовать для салатов или жарки.

Если половинки картофеля становятся липкими и «приклеиваются» друг к другу, это указывает на крахмалистый сорт, который лучше подходит для пюре, запеканок и запекания в духовке.

Второй способ

Этот тест можно провести даже в магазине или на рынке. Обратите внимание на цвет корнеплодов.

Если картофель желтого или коричневого цвета, он идеально подходит для жарки, а кожура должна быть гладкой.

Картофель с красной и фиолетовой кожурой не подходит для жарки.

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