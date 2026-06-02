Знали ли вы, что манку можно не только варить, но и жарить?

Из доступных ингредиентов можно приготовить необычное лакомство, по вкусу напоминающее халву.

Для этого вам понадобятся:

320 г манки;

400 мл молока;

200 г сахара;

70 г растительного масла;

80 г сливочного масла;

80 г грецких орехов.

Сначала налейте растительное масло на сковороду и добавьте сливочное. Подождите, пока масло растопится, затем всыпьте манную крупу.

Тщательно перемешайте манку с маслом. Теперь добавьте измельченные грецкие орехи.

Жарьте смесь на среднем огне, постоянно помешивая.

Когда масса приобретет коричневато-золотистый оттенок, влейте стакан молока. Быстро перемешайте и добавьте второй стакан, продолжая помешивать.

Теперь добавьте стакан сахара. Продолжайте мешать, пока сахар полностью не растворится.

Разложите жареную манку по формочкам и хорошо утрамбуйте. Дождитесь, пока смесь остынет, и переверните формочки на тарелку. Украсить манные «куличики» можно оставшимися грецкими орехами.

Ваш вкусный и необычный десерт готов.