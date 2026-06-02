Знали ли вы, что манку можно не только варить, но и жарить?
Из доступных ингредиентов можно приготовить необычное лакомство, по вкусу напоминающее халву.
Для этого вам понадобятся:
320 г манки;
400 мл молока;
200 г сахара;
70 г растительного масла;
80 г сливочного масла;
80 г грецких орехов.
Сначала налейте растительное масло на сковороду и добавьте сливочное. Подождите, пока масло растопится, затем всыпьте манную крупу.
Тщательно перемешайте манку с маслом. Теперь добавьте измельченные грецкие орехи.
Жарьте смесь на среднем огне, постоянно помешивая.
Когда масса приобретет коричневато-золотистый оттенок, влейте стакан молока. Быстро перемешайте и добавьте второй стакан, продолжая помешивать.
Теперь добавьте стакан сахара. Продолжайте мешать, пока сахар полностью не растворится.
Разложите жареную манку по формочкам и хорошо утрамбуйте. Дождитесь, пока смесь остынет, и переверните формочки на тарелку. Украсить манные «куличики» можно оставшимися грецкими орехами.
Ваш вкусный и необычный десерт готов.
Оставить комментарий