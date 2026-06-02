Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жареная манка на сковороде: готовим халву дома 0 51

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жареная манка на сковороде: готовим халву дома

Знали ли вы, что манку можно не только варить, но и жарить?

 

Из доступных ингредиентов можно приготовить необычное лакомство, по вкусу напоминающее халву.

Для этого вам понадобятся:

320 г манки;
400 мл молока;
200 г сахара;
70 г растительного масла;
80 г сливочного масла;
80 г грецких орехов.

Сначала налейте растительное масло на сковороду и добавьте сливочное. Подождите, пока масло растопится, затем всыпьте манную крупу.

Тщательно перемешайте манку с маслом. Теперь добавьте измельченные грецкие орехи.

Жарьте смесь на среднем огне, постоянно помешивая.

Когда масса приобретет коричневато-золотистый оттенок, влейте стакан молока. Быстро перемешайте и добавьте второй стакан, продолжая помешивать.

Теперь добавьте стакан сахара. Продолжайте мешать, пока сахар полностью не растворится.

Разложите жареную манку по формочкам и хорошо утрамбуйте. Дождитесь, пока смесь остынет, и переверните формочки на тарелку. Украсить манные «куличики» можно оставшимися грецкими орехами.

Ваш вкусный и необычный десерт готов.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зачем добавлять соду в горох и сок лимона в рис
Изображение к статье: Овощ, способный снизить риск сахарного диабета
Изображение к статье: Когда и как добавлять лавровый лист в суп
Изображение к статье: Как выбрать мясо для гриля: 4 основных признака

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Строительство вокзала Rail Baltica в Риге
Политика
Изображение к статье: Мозг совершившего суицид хоккеиста Клода Лемье передадут науке - заявление семьи
Спорт
Изображение к статье: Тревожное сообщение на телефоне
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему стоит держать алоэ на кухне: полезные свойства растения
Дом и сад
Изображение к статье: Как правильно подкормить малину для получения сладких крупных ягод
Дом и сад
Изображение к статье: Как правильно хранить клубнику: секреты опытных хозяйок
Дом и сад
Изображение к статье: Строительство вокзала Rail Baltica в Риге
Политика
Изображение к статье: Мозг совершившего суицид хоккеиста Клода Лемье передадут науке - заявление семьи
Спорт
Изображение к статье: Тревожное сообщение на телефоне
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео