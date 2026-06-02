Китайские ученые обнаружили неожиданную пользу сладкого кофе

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.06.2026
Изображение к статье: Китайские ученые обнаружили неожиданную пользу сладкого кофе

Кофе с сахаром может положительно влиять на продолжительность жизни, по мнению ученых из Южного медицинского университета в Гуанчжоу.

 

Ранее исследователи установили, что употребление кофе может способствовать продлению жизни, но было неясно, сохраняется ли этот эффект при добавлении сахара.

Чтобы выяснить это, китайские ученые проанализировали данные медицинских карт более 171 тысячи жителей Великобритании из UK Biobank.

Выяснилось, что у людей, которые в течение семи лет пили кофе без сахара в любом количестве, риск смерти был ниже на 16–21% по сравнению с теми, кто избегал кофе.

Интересно, что риск преждевременной смерти у тех, кто выпивал от одной до четырех чашек кофе с сахаром в день, оказался ниже на 29–31%. В среднем участники добавляли в свой напиток одну чайную ложку сахара.

Ученым пока неясно, каким образом сахар в кофе связан с уменьшением рисков смерти, однако результаты могут обрадовать любителей «жидких десертов».

Единственный совет, который дали китайские исследователи, заключается в том, чтобы не увлекаться напитками из кофеен и сетевых ресторанов, так как они могут содержать гораздо больше сахара, чем кофе, рассматриваемый в этом исследовании. Лучше (и гораздо экономнее) готовить кофе дома.

Ранее кардиологи определили, сколько кофе следует пить в день, чтобы снизить риск инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Также врачи составили список продуктов, которые нежелательно запивать кофе.

