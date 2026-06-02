Трамп попросил Си Цзиньпина помочь остановить войну в Украине, - SCMP

Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп попросил Си Цзиньпина помочь остановить войну в Украине, - SCMP

Президент США Дональд Трамп обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой содействовать возобновлению переговоров между Россией и Украиной. По данным источников, американский лидер считает, что влияние Пекина может помочь вывести мирный процесс из тупика.

По данным источников, во время встречи в Пекине Дональд Трамп заявил Си Цзиньпину, что переговорный процесс между Россией и Украиной зашел в тупик. В связи с этим он призвал Китай использовать свое влияние, чтобы вернуть президента России Владимира Путина за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Издание отмечает, что этот разговор отражает стремление Вашингтона активнее вовлечь Пекин в усилия по прекращению войны. Именно урегулирование украинского конфликта Трамп сделал одним из ключевых направлений своей внешней политики после возвращения в Белый дом в 2025 году.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами фракции "Слуга народа". На этой встрече он сказал, что "горячая фаза" войны может закончиться до ноября.

Вчера руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что прекращения войны в кратчайшие сроки является прямым поручением президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, завершение боевых действий до зимы - реалистичная цель.

Он также отметил, что уже есть реальные основания для прекращения огня, а Украина в свою очередь готовится в важным переговорным процессам с участием западных партнеров, при этом категорически исключая сдачу территорий.

На фоне разговоров о возможном прекращении активных боевых действий уже в ближайшие месяцы международные посреднические усилия приобретают особое значение. В Киеве заявляют о готовности к переговорам при поддержке западных партнеров, однако подчеркивают, что вопрос территориальных уступок не рассматривается. Сможет ли Китай сыграть заметную роль в урегулировании конфликта, покажет развитие дипломатических контактов в ближайшее время.

Автор - Светлана Тихомирова
