Лоукостер Wizz Air призывает пассажиров приезжать в аэропорт за три часа из‑за новых проверок на границе ЕС: очереди растут, рейсы уже срываются, усиливаются опасения сбоев летом.

Британским путешественникам, возвращающимся этим летом из Европы, возможно, придётся проводить в аэропортах значительно больше времени: Wizz Air предупреждает пассажиров, что из-за новых пограничных проверок после Брекзита, которые продолжают вызывать сбои, им следует приезжать в аэропорт за три часа до вылета.

Бюджетный перевозчик сообщает, что некоторые пассажиры уже пропустили свои рейсы из-за длинных очередей на паспортном контроле, связанных с системой въезда/выезда ЕС (EES), которая обязывает гостей из стран вне ЕС регистрировать биометрические данные при въезде в Шенгенскую зону и выезде из неё.

По всей Европе аэропорты подтверждают, что очереди действительно большие и продолжают расти по мере приближения напряжённого летнего сезона.

При том что Еврокомиссия неоднократно заявляла: система EES функционирует нормально на большинстве пунктов пропуска, многие авиакомпании и аэропорты испытывают из-за неё серьёзные затруднения.

Система означает, что путешественники из-за пределов ЕС, включая граждан Великобритании после выхода страны из блока, должны регистрировать биометрическую информацию, в том числе отпечатки пальцев, при въезде во многие государства Шенгенской зоны. При выезде эти данные проверяются повторно.

С октября прошлого года зафиксировано почти 80 миллионов таких въездов и выездов, при этом в 35 000 случаях было отказано во въезде.

С середины апреля этого года EES должна была заработать в полную силу на всех границах шенгенской зоны свободного передвижения, включая аэропорты, однако внедрение оказалось непростым.

На популярных туристических направлениях, в частности в Испании, Португалии и Франции, образуются длинные очереди, а Греция практически приостановила проверки для граждан Великобритании, чтобы уменьшить хаос.

Глава британского подразделения Wizz Air Ивонн Мойнихэн в комментарии для BBC отметила, что влияние EES «неоднородно по Европе»: в одних местах система работает сравнительно гладко, в других её воздействие ощущается сильнее. По её словам, авиакомпания по-прежнему будет советовать пассажирам готовиться к долгому ожиданию и приезжать за три часа до вылета вместо стандартных двух.

Она добавила, что рекомендует пассажирам «брать с собой портативное зарядное устройство и воду» на случай, если им придётся дольше обычного стоять в очереди, а также закладывать больше времени при перелётах с пересадкой.

Грозит ли этому лету транспортный хаос?

Эту оценку разделяет и ACI Europe, отраслевое объединение аэропортов.

Ассоциация заявила BBC, что пассажиры должны приезжать в аэропорты в сроки, рекомендованные авиакомпаниями, однако сбои вокруг EES уже приводят к очередям продолжительностью до трёх с половиной часов.

Там добавили, что, несмотря на частичное приостановление действия EES в самые загруженные периоды в ряде аэропортов, ожидают, что ситуация «будет и дальше ухудшаться» и может «выйти из-под контроля» по мере наступления летнего пика.

Всё это происходит на фоне конфликта с участием Ирана, который создаёт проблемы с поставками авиационного топлива и заставляет путешественников проявлять повышенную осторожность: некоторые тянут с бронированием рейсов до последнего из-за сохраняющейся неопределённости.

По словам Мойнихэн, в Wizz Air отмечают тенденцию к более позднему бронированию, однако она уверяет, что пассажиры «могут с уверенностью планировать» свои летние отпуска. Аналогичной точки зрения придерживаются руководители других авиакомпаний, в том числе EasyJet и Jet2.

При этом глава Wizz Air UK подчеркнула, что поставщики уже адаптировались, дефицита топлива не ожидается и сокращения полётной программы не планируются.

Тарифы, вероятно, будут расти, если цены на нефть останутся высокими. Однако в краткосрочной перспективе авиаперевозчики смогут компенсировать расходы за счёт экономии в других сферах.

Британцев ожидают не только длинные очереди в аэропортах: выяснилось, что каждый пятый житель Великобритании в этом году вовсе не может позволить себе отпуск.

Как показал новый опрос 2000 британцев, проведённый компаниями SumUp и YouGov, из-за стремительного роста цен 30% отложили поездки, а 9% сокращают продолжительность отпусков, чтобы сэкономить.

Опросы YouGov в других европейских странах показали схожие результаты: во Франции, Германии, Италии и Испании доля людей, не имеющих средств на отпуск, находится в диапазоне от 18% до 21%.

Кому применяется система EES и кто освобождён от неё?

Система EES распространяется на граждан стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону, которые направляются в государства ЕС или Шенгенской зоны на короткий срок — до 90 дней в течение 180-дневного периода.

К ним относятся граждане Великобритании, а также путешественники, освобождённые от виз, независимо от того, едут ли они с туристическими целями или по делам. Система также охватывает людей, владеющих недвижимостью в странах ЕС, но не имеющих вида на жительство.

При этом Ирландия и Кипр освобождены от применения EES, поэтому там сохранятся ручные проверки паспортов.

От действия системы освобождены и некоторые категории людей. Среди них — граждане государств ЕС и Шенгенской зоны, а также обладатели долгосрочных виз или видов на жительство этих стран, в том числе граждане третьих государств.

Исключение распространяется и на членов семей граждан ЕС, имеющих вид на жительство в одной из этих стран, а также на жителей приграничных районов, владеющих действительными разрешениями на местное приграничное передвижение.

От EES освобождены и члены поездных и лётных экипажей на международных маршрутах, а также военнослужащие и члены их семей, путешествующие в рамках программы «Партнёрство ради мира» или по линии НАТО.

Возможны и отдельные послабления для однодневных круизных поездок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Шенгенской зоны.

От участия в системе также освобождены граждане Андорры, Сан-Марино, Ватикана и Монако.