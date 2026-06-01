Существует мнение, что низкий коэффициент интеллекта (IQ) у ребенка означает его бездарность. Но действительно ли это так? Давайте разберемся.

Коэффициент IQ, который отражает соотношение умственного и фактического возраста, был впервые применен в 1916 году. Считается, что нормальный IQ для развивающегося ребенка составляет 100. Если IQ достигает 120-135, ребенка считают одаренным, а если превышает 160 — это уже вундеркинд.

В 1920-х годах американские ученые начали эксперименты, в ходе которых они выявили почти полторы тысячи высокоодаренных детей. За ними наблюдали на протяжении всей жизни, и оказалось, что с годами вундеркинды все меньше выделялись среди сверстников. Это привело к выводу о том, что надежность подобных тестов вызывает сомнения, и на их основе нельзя делать долгосрочные прогнозы о детской одаренности.

Психолог-консультант Марина Медведева подчеркивает: «Тесты на IQ не показывают объективно ни степени одаренности, ни возможностей интеллектуального развития личности. Это набор усредненных задач для определенного возраста, и их подбор зависит от личности составителя теста. Результаты связаны с жизненным опытом ребенка, его социальным окружением и тем, в какой семье он вырос». Тесты критикуются, так как дети из «простых» семей часто показывают более низкие результаты, не из-за отсутствия потенциала, а из-за меньшего уровня информированности в их семьях.

Задачи теста в основном выявляют вербально-логическое и абстрактное мышление, но некоторые дети могут иметь более развитый практический интеллект. Тесты IQ не учитывают, что неординарно мыслящий ребенок может дать ответ, который считается неправильным с традиционной точки зрения. Также не учитывается эмоциональное напряжение, которое дети испытывают во время тестирования.

Поэтому ставить «черную метку» на основании тестирования нецелесообразно. Тест проводится всего несколько минут, и глубокий анализ причин, почему ребенок не ответил на тот или иной вопрос, не осуществляется. Психологи считают, что проводить такие тесты в обычных школах в середине года неправильно. Лучше делать это в лицеях и гимназиях на вступительных собеседованиях, где цель тестирования — отбор детей примерно одного социального уровня и информированности.

Тем не менее, многие специалисты также сомневаются в целесообразности тестирования при поступлении детей в школу. Профессор Марьяна Безруких, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования, считает, что:

Достоверных тестов немного. Чаще используются методики экспертной оценки, а один специалист почти всегда субъективен. Если говорить откровенно, такое тестирование — это способ отобрать «удобных» учеников. А школа должна учить всех.

Возвращаясь к теме одаренности детей, можно сказать, что не одаренных детей не существует. Насколько одаренность ребенка раскрывается, зависит в первую очередь от воспитания.

Быть вундеркиндом не всегда приятно. Опережая «средних» детей по многим параметрам, одаренные дети развиваются неравномерно. Часто их умственное развитие (особенно речевое) значительно превышает эмоционально-личностное.

За уникальные способности детям иногда приходится «дорого заплатить». Слава многих вундеркиндов бывает недолгой, и они исчезают из поля зрения, не оправдав ожиданий. Нередко родители, надеясь на успехи своих детей, перегружают их, не оставляя времени на радости детства, что может привести к телесным и психическим недугам.

Доктор психологических наук, профессор Диана Богоявленская считает:

Работа с талантливыми детьми напоминает спортивные соревнования: кто быстрее закончит школу, получит престижную премию, кто больше выдаст таких воспитанников... Некоторые родители доводят своих детей до нервного срыва, считая, что изнурительные занятия помогут развить их дар.

Заставляя ребенка жить в режиме повышенных нагрузок, родители могут невольно препятствовать развитию его личности и дарования.

Существует мнение, что каждому человеку отпущен определенный ресурс возможностей. Вундеркинды иногда растрачивают свои таланты в детстве и становятся заурядными людьми к двадцати годам, что может привести к тяжелым психическим травмам.

Родителям стоит задуматься, стоит ли лишать ребенка счастливого детства ради предполагаемых будущих достижений. Может, лучше любить его таким, какой он есть, и радоваться любым, даже самым маленьким, достижениям?

Предлагаемый ниже тест, составленный психологами для детей 7-13 лет, поможет определить степень таланта вашего ребенка.

Не расстраивайтесь, если результаты тестирования не соответствуют ожиданиям, ведь малыш меняется, у него все еще впереди. И не стоит воспринимать его как особенного, если результаты окажутся высокими.

Составители теста предупреждают: этот тест — полуигра-полушутка.

Тест «Кто вам рассказывает сны?»

Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы, затем подсчитайте очки. Каждый ответ «да» — 1 очко.

1. Случается ли ребенку находить необычное применение какому-либо предмету?

2. Меняет ли он свои наклонности?

3. Любит ли рисовать абстрактные картинки?

4. Любит ли рисовать воображаемые предметы?

5. Любит ли фантастические истории?

6. Сочиняет ли рассказы или стихи?

7. Любит ли вырезать затейливые фигуры?

8. Сделал ли когда-нибудь то, чего не знал, или то, чего не существует?

9. Бывают ли у него желания что-то переделать на свой вкус?

10. Боится ли темноты?

11. Изобрел ли когда-нибудь новое слово?

12. Считал ли это слово понятным без объяснений?

13. Пробовал ли переставлять мебель по своему разумению?

14. Был ли удачлив этот замысел?

15. Использовал ли когда-либо вещь не по ее назначению?

16. Могли ваш ребенок, будучи совсем маленьким, отгадывать назначение разных предметов?

17. Самостоятелен ли он в выборе одежды, прически?

18. Есть ли у него свой внутренний мир, недоступный окружающим?

19. Ищет ли объяснения тому, чего еще не понимает?

20. Часто ли просит объяснить окружающие его явления?

21. Любит ли читать книжки без иллюстраций?

22. Изобретает ли собственные игры или развлечения?

23. Помнит ли и рассказывает свои сны или пережитые впечатления?

Результаты

От 20 до 23 очков: ребенок очень сообразителен, способен иметь собственную точку зрения на окружающее.

От 15 до 19: ребенок не всегда обнаруживает свои способности. Он находчив и сообразителен только тогда, когда чем-либо заинтересован.

От 9 до 14: большая сообразительность, достаточная для многих областей знаний, где необязателен собственный взгляд на вещи. Однако для занятий творческой деятельностью многого не хватает.

От 4 до 8: ваш ребенок проявляет творческое мышление лишь при достижении важной для него цели, он более склонен к практической деятельности.

Менее 4 очков: ребенку не хватает изобретательности, но он может достичь успеха как хороший исполнитель даже в сложных профессиях.