Индийские власти столкнулись с неожиданным политическим вызовом – тараканом, сгенерированным при помощи искусственного интеллекта. Пародийная политическая партия, выбравшая насекомое своим символом, стремительно набрала популярность в индийских соцсетях и пользуется особой поддержкой у поколения Z. Всего за неделю число подписчиков партии в Instagram* превысило 20 млн, обогнав официальные аккаунты всех крупнейших политических партий Индии.

Партия получила название «Народная партия тараканов» (англ. Cockroach Janta Party) – как пародия на правящую партию Бхаратия джаната парти (БДП). Ее создатели публикуют мемы и короткие видео, высмеивающие коррупцию, проблемы с трудоустройством, ограничения свободы слова и неэффективность индийской политической системы. При этом движение уже выдвинуло ряд требований к властям и сейчас пытается определить свой дальнейший политический курс.

«Народная партия тараканов» появилась как сатирический онлайн-проект после того, как председатель Верховного суда Индии Сурья Канта во время слушаний сравнил безработную молодежь с тараканами.

«Есть молодые люди, похожие на тараканов, которые не могут найти работу или место в профессии», – приводит слова судьи The Guardian. По его словам, некоторые из них уходят в активизм в соцсетях, журналистику или различные общественные кампании, становясь общественными паразитами.

Эти высказывания вызвали волну возмущения и критики в адрес индийских властей за пренебрежительное отношение к молодежи и за неспособность обеспечить молодым индийцам нормальное трудоустройство.

Недавно индийский политтехнолог и студент Бостонского университета Абхиджит Дипке опубликовал пост в X: «А что, если все тараканы объединятся?» Эта публикация на его личной странице быстро стала вирусной и вызвала огромный отклик у пользователей. Вскоре Абхиджит Дипке заявил, что создает движение для всех «тараканов», и опубликовал ссылку на онлайн-анкету для желающих вступить в «Народную партию тараканов». Идея быстро завирусилась в индийском интернете и начала стремительно распространяться по соцсетям.

«Я заметил, что всего за несколько часов мы получили около 5 тыс. заявок от людей, которые захотели стать членами "Народной партии тараканов". Тогда я понял, что пришло время создать новый аккаунт в X. За 12 часов мы набрали 10 тысяч подписчиков», – рассказал Абхиджит Дипке в интервью индийской газете The Indian Express. По его словам, происходящее стало беспрецедентным явлением для индийской политики.

К движению уже начали присоединяться известные индийские политики и общественные деятели, отмечает Al Jazeera. Среди них – оппозиционный депутат из штата Западная Бенгалия Махуа Мойтра, бывший парламентарий из штата Бихар Кирти Азад, а также бывший федеральный чиновник Ашиш Джоши, который одним из первых вступил в «Народную партию тараканов» после того, как узнал о ней из соцсетей.

«За последнее десятилетие в стране стало слишком много страха. Люди боятся говорить открыто», – заявил Джоши в интервью изданию, комментируя давление индийских властей на несогласных. По его словам, политическая атмосфера в Индии стала настолько затхлой, что «Народная партия тараканов» воспринимается многими как глоток свежего воздуха.

Издание отмечает, что, несмотря на быстрый рост индийской экономики в последние годы, страна сталкивается с целым рядом глубоких социальных проблем. В Индии продолжает расти имущественное неравенство и стоимость жизни, а одной из главных проблем для молодого поколения остается безработица.

Каждый год индийские университеты выпускают более 8 млн человек. Однако уровень безработицы среди выпускников достигает 29,1 %. Это в девять раз выше, чем среди людей, никогда не получавших школьного образования. При этом на поколение Z сегодня приходится более четверти населения Индии. Ни в одной другой стране мира нет такого количества зумеров.

На фоне популярности «Народной партии тараканов» образ насекомого начал выходить за пределы соцсетей и появляться на уличных протестах. Так 24 мая, по сообщениям India Tribune в Мадурае и Коимбатуре в штате Тамилнад прошли «тараканьи протесты» молодежи для привлечения внимания к проблемам безработицы, нарушению прав молодежи в образовании, коррупции и ростом цен на топливо.

«Народная партия тараканов» не ограничилfсь сатирой на индийскую политическую систему, коррупцию и безразличие властей к проблемам молодежи, но выдвинуло вполне серьезные политические требования, отмечает France 24. В своей программе партия призвала защищать честное волеизъявление граждан, обеспечить 50-процентное представительство женщин и гарантировать независимость прессы.

Популярность движения вызвала и резкую реакцию его противников. В интервью изданию Абхиджит Дипке рассказал, что он и его сторонники столкнулись с давлением со стороны властей. По его словам, были взломаны как официальный аккаунт движения в Instagram, так и его личная страница в этой соцсети. Аккаунт движения в X оказался заблокирован на территории Индии, а сайт партии был временно удален, хотя позже стал снова доступен. Кроме того, в интернете в адрес активистов начали поступать оскорбления и угрозы физической расправы.

Индийские власти также публично критиковали движение за «искусственно созданную» популярность. Так, министр по делам меньшинств Индии Кирен Риджиджу заявил, что значительная часть из 22 млн подписчиков «Народной партии тараканов» якобы являются ботами или пользователями из Пакистана и США. Дипке опроверг эти обвинения, опубликовав статистику аккаунта в Instagram, которая, показывает, что 94 % подписчиков находятся в Индии.

Как отмечает France 24, сейчас создатели движения пытаются определить, каким будет следующий этап. По словам Абхиджита Дипке, прежде чем принимать дальнейшие решения, «Народная партия тараканов» намерена выслушать мнение своих сторонников. Он заявил, что организаторы планируют «связаться со всеми 10 млн зарегистрированных участников и 22 млн подписчиков в Instagram, собрать их предложения, советы и идеи о том, как развивать движение дальше».