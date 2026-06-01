Венгрия вряд ли снимет вето с Украины до саммита ЕС 18 июня 0 107

В мире
Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Будапешт всегда помнит об исторических землях Закарпатья.

Новый лидер Мадьяр местами оказался не лучше Орбана.

Позиция Будапешта по основным направлениям политики осталась неизменной после смены руководства страны, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на встрече с дипломатами. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники. В частности, господин Мадьяр намерен добиваться соблюдения прав венгров в Закарпатской области на Украине.

Кроме того, Петер Мадьяр сохранил позицию предыдущего руководства по поводу проблемы нелегальной миграции и европейской конкурентоспособности. Премьер-министр заверил дипломатов в том, что в структуре дипломатического корпуса не планируется никаких радикальных изменений.

Власти Венгрии заявляли, что не поддержат вступление Украины в Евросоюз, если не улучшатся права венгров в Закарпатье. Ранее Петер Мадьяр объявил о начале технических переговоров с Украиной по поводу обеспечения языковых и культурных прав венгерского меньшинства.

После того как Киев возобновил транзит российской нефти в Венгрию и Будапешт в ответ снял блокировку кредита Украине на €90 млрд и вето с 20-го пакета санкций против России, стороны подошли к самому щепетильному вопросу — вступлению Украины в ЕС.

Однако Украине предлагается внести изменения в законодательство, которые позволили бы обозначить всю Закарпатскую область как территорию «традиционного проживания венгров», хотя в реальности венгерское нацменьшинство расселено на меньшей территории.

Будапешт требует полной отмены образовательных реформ, введенных Украиной после 2015 года. Это означает, что школы вновь смогут вести образовательный процесс полностью на венгерском языке, что противоречит позиции Киева о том, что знание украинского — залог успешной интеграции нацменьшинств.

В Будапеште настаивают на выделении квоты для венгерского нацменьшинства в Верховной раде. Такой шаг автоматически повлечет за собой требования ввести аналогичные квоты для других меньшинств, включая поляков, болгар и румын, что серьезно изменит политический ландшафт страны.

Даже если сторонам удастся продвинуться в этих вопросах за рекордные сроки, успеть снять венгерское вето до саммита 18–19 июня будет крайне непросто. Первый кластер переговоров, открытие которого годами блокировал Будапешт, предполагает целый ряд шагов со стороны Киева. Украине совместно с Еврокомиссией нужно было провести полный скрининг законодательства, чтобы составить четкую карту несоответствий между украинскими и европейскими законами и наметить, какие именно законодательные нормы потребуется скорректировать под стандарты ЕС.

