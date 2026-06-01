Пока одни компании учат роботов варить кофе и складывать белье, американский стартап Foundation Future Industries разрабатывает человекоподобные машины для армии. Первые образцы уже проходят испытания в Украине, а разработчики рассчитывают в ближайшие годы вывести их на службу в вооруженных силах США.

Американская компания Foundation Future Industries, связанная с семьей президента США Дональда Трампа, делает ставку на необычное направление развития робототехники. Вместо бытовых помощников здесь создают гуманоидных роботов для работы в опасных промышленных условиях и потенциального использования в военной сфере, сообщает CNBC.

Стартап из Сан-Франциско разрабатывает автономных человекоподобных роботов двойного назначения. По словам генерального директора компании Санкаета Патака, технологии уже приближаются к уровню, когда смогут заменить людей в наиболее рискованных профессиях.

По его мнению, если роботы смогут выполнять опасную работу вместо человека, это станет одним из самых полезных направлений развития современной робототехники.

Испытания в Украине

Мировое внимание к компании привлекла отправка двух роботов Phantom MK-1 в Украину. Там они участвовали в пилотной программе по выполнению логистических задач в районах, где доставка грузов связана с риском для военнослужащих.

Испытания проводились при поддержке американских структур и в сотрудничестве с украинской стороной. По словам разработчиков, роботы уже доказали способность перевозить грузы и выполнять вспомогательные задачи.

Однако нынешнее поколение машин пока далеко от фантастических образов боевых роботов. Их грузоподъемность составляет около 20 килограммов, а автономность и защищенность еще требуют серьезной доработки.

Уже в ближайшее время компания намерена представить новую модель Phantom 2 с увеличенной грузоподъемностью и расширенными возможностями.

Фото: Foundation Future Industries.

Интерес со стороны армии США

Foundation активно сотрудничает с американскими военными. Компания уже получила государственные контракты на исследования и испытания роботизированных систем для армии, флота и военно-воздушных сил США.

Разработчики рассчитывают, что в течение ближайших полутора лет их технологии смогут пройти полноценные испытания в подразделениях американской армии.

Дополнительное внимание к проекту привлекло участие Эрика Трампа, который занял должность советника компании по стратегии.

Почему военных заинтересовали гуманоидные роботы

Сторонники подобных разработок считают, что человекоподобные машины имеют преимущества перед другими типами роботов. Современная инфраструктура — здания, лестницы, тоннели и производственные объекты — создавалась для людей, поэтому роботам с человеческой анатомией проще перемещаться в такой среде.

Предполагается, что в будущем они смогут выполнять разведывательные задачи, доставлять грузы, работать в опасных зонах и снижать риски для военнослужащих.

Скепсис экспертов

Несмотря на амбициозные планы, многие специалисты относятся к проекту осторожно. Они напоминают, что современные конфликты показали эффективность относительно простых и недорогих беспилотников, которые легче производить массово.

Кроме того, остаются вопросы стоимости, надежности и этической стороны применения автономных систем в боевых условиях.

Эксперименты с гуманоидными роботами показывают, что военные технологии стремительно меняются под влиянием искусственного интеллекта. Однако до массового появления человекоподобных машин на поле боя еще далеко. Пока разработчики пытаются доказать, что такие роботы смогут не только впечатлять своими возможностями, но и реально конкурировать с более дешевыми и практичными беспилотными системами.