Задержание танкера Tagor.
Франция совместно с союзниками задержала в Атлантическом океане танкер, который связывают с российским «теневым флотом». Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подобные суда помогают обходить санкции и финансировать войну против Украины.
Франция объявила о задержании ещё одного судна, которое считается частью российского «теневого флота». По словам президента Франции Эммануэля Макрона, танкер Tagor был остановлен утром в воскресенье в международных водах Атлантического океана.
В операции участвовали не только французские службы, но и союзники Парижа, включая Великобританию.
Макрон подчеркнул, что действия были направлены против схем обхода международных санкций. По его словам, использование подобных судов позволяет продолжать экспорт российской нефти и нефтепродуктов в обход введённых ограничений.
«Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия уже более четырёх лет ведёт против Украины», — заявил французский президент.
Так называемым «теневым флотом» обычно называют суда со сложной структурой собственности, непрозрачной регистрацией и страхованием, которые используются для перевозки российских энергоносителей после введения западных санкций.
За последние месяцы страны Европы заметно усилили контроль за такими перевозками.
Что важно знать: это уже не первый подобный случай для Франции. С сентября французские власти задержали ещё три судна, которые также связывались с российским «теневым флотом». После уплаты штрафов владельцами этим судам впоследствии разрешили продолжить плавание.
Задержание Tagor происходит на фоне растущего внимания европейских государств к морским маршрутам поставок российской нефти.
Страны ЕС и их партнёры пытаются ограничить возможности обхода санкционного режима, который действует после начала полномасштабной войны России против Украины.
Пока не сообщается, какие дальнейшие меры будут приняты в отношении задержанного танкера и его владельцев. Однако сам факт задержания показывает, что контроль над деятельностью «теневого флота» становится всё более жёстким, а число подобных операций в европейских водах продолжает расти.
La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026
Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,…
