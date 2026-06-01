Франция совместно с союзниками задержала в Атлантическом океане танкер, который связывают с российским «теневым флотом». Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подобные суда помогают обходить санкции и финансировать войну против Украины.

Франция объявила о задержании ещё одного судна, которое считается частью российского «теневого флота». По словам президента Франции Эммануэля Макрона, танкер Tagor был остановлен утром в воскресенье в международных водах Атлантического океана.

В операции участвовали не только французские службы, но и союзники Парижа, включая Великобританию.

Макрон подчеркнул, что действия были направлены против схем обхода международных санкций. По его словам, использование подобных судов позволяет продолжать экспорт российской нефти и нефтепродуктов в обход введённых ограничений.

«Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия уже более четырёх лет ведёт против Украины», — заявил французский президент.

Так называемым «теневым флотом» обычно называют суда со сложной структурой собственности, непрозрачной регистрацией и страхованием, которые используются для перевозки российских энергоносителей после введения западных санкций.

За последние месяцы страны Европы заметно усилили контроль за такими перевозками.

Что важно знать: это уже не первый подобный случай для Франции. С сентября французские власти задержали ещё три судна, которые также связывались с российским «теневым флотом». После уплаты штрафов владельцами этим судам впоследствии разрешили продолжить плавание.

Задержание Tagor происходит на фоне растущего внимания европейских государств к морским маршрутам поставок российской нефти.

Страны ЕС и их партнёры пытаются ограничить возможности обхода санкционного режима, который действует после начала полномасштабной войны России против Украины.

Пока не сообщается, какие дальнейшие меры будут приняты в отношении задержанного танкера и его владельцев. Однако сам факт задержания показывает, что контроль над деятельностью «теневого флота» становится всё более жёстким, а число подобных операций в европейских водах продолжает расти.