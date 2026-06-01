Соединенные Штаты Америки могли бы предоставить чешским компаниям свои технологии и ноу-хау для производства вооружения. Это позволило бы Чешской Республике внести вклад в восполнение американских оборонных мощностей.

Соответствующее заявление министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка сделал в Вашингтоне по итогам переговоров с Эндрю Бейкером, советником вице-президента США Джей Ди Вэнса по национальной безопасности. По словам министра Петра Мацинки, чешское правительство находит политическое и идеологическое взаимопонимание с американской администрацией. Данный фактор дает Праге преимущество для развития двусторонних отношений за рамками стандартной политической повестки. Руководитель МИД Чехии подчеркнул, что стороны разделяют общий взгляд на мир, который у Вашингтона складывается далеко не со всеми европейскими политиками и правительствами, что делает текущий диалог особенно продуктивным. Петр Мацинка упомянул специальную программу, в рамках которой США выбирают союзные государства для наращивания собственного оборонного потенциала. Министр назвал это большой возможностью для чешских предприятий и военно-промышленного комплекса в целом. Он пояснил, что американская сторона готова поделиться технологиями и опытом, чтобы развернуть производство на базе чешских компаний и тем самым компенсировать нехватку собственных мощностей.

Рабочий визит министра иностранных дел Петра Мацинки в США начался с выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. После этого министр отправился в Вашингтон, где провел встречи с Бейкером и представителями аналитического центра The Heritage Foundation. Также в программе визита переговоры в Госдепартаменте и Министерстве обороны США.

Военно-промышленный комплекс Чехии специализируется на производстве широкого спектра тяжелых вооружений, артиллерийских систем, бронетехники, стрелкового оружия и боеприпасов. ОПК страны отличается гибкостью и глубокой интеграцией в стандарты НАТО.

Артиллерия: Производство самоходных гаубиц (например, 155-мм DITA, Zuzana и M2000 от словацко-чешских предприятий).

Модернизация: Углубленная модернизация танков (в частности, глубокая модификация советских Т-72).Шасси: Чешская компания Tatra производит высокопроходные военные шасси (модели Tatra 815, Tatra Tactic), которые служат платформой для систем залпового огня, ракетных установок и командных пунктов по всему миру.

Боеприпасы и взрывчатые вещества. Крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы (снаряды калибра 152 мм и 155 мм). Специальные пороховые заряды, взрывчатые вещества и детонаторы.

Стрелковое оружие: Чехия является одним из глобальных лидеров в производстве легкого стрелкового оружия. Флагманом отрасли выступает корпорация Colt CZ Group (в которую входит легендарная Česká zbrojovka в Угерском Броде).Пистолеты (всемирно известная линейка CZ 75, CZ P-10).Автоматы и штурмовые винтовки (серия CZ Bren 2).Снайперские винтовки и пистолеты-пулеметы (Scorpion EVO).

Кроме того, производством качественных гражданских винтовок (например, типа AR-15) занимается компания LUVO Prague. Патроны: широкий спектр боеприпасов производит компания Sellier & Bellot.4.

Авиация и радиолокация. Учебно-боевые самолеты и легкие штурмовики (например, знаменитые самолеты L-39 Albatros, L-159 ALCA и новейший L-39NG от компании Aero Vodochody). Разработка учебных истребителей нового поколения (Skyfox). Системы противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности и пассивные радары (например, Věra-NG, улавливающие стелс-цели) от компании ERA.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)Разведка и логистика: чешские оборонные предприятия (в частности, компании, входящие в холдинг Czechoslovak Group [CSG]) выпускают тактические дроны.Чешские производители активно не только экспортируют продукцию в страны НАТО, но и разворачивают совместные оборонные проекты, в том числе открывая предприятия по сборке техники и производству боеприпасов за рубежом (например, в Украине).