«Кто лучше?»: Трамп не уверен в кандидатуре на роль своего преемника, - пишет RTVI US.

Дональд Трамп сомневается, что Джей Ди Вэнс является для него подходящим преемником — глава Белого дома сравнивает вице-президента с госсекретарем Марко Рубио и регулярно спрашивает приближенных, кто лучше. Об этом рассказали NYT близкие к президенту источники.

По их словам, Трамп часто задает вопрос о Вэнсе: «Есть ли у него все необходимое, чтобы пойти до конца?» — и обычно сам же отвечает, что не уверен в этом. Свои сомнения Трамп не скрывает от Вэнса, а также регулярно указывает на его промахи — напоминает о том, как он уронил кубок по американскому футболу, отмечает, сколько отпусков он взял, и тому подобное.

Газета подчеркивает, что Вэнс демонстрирует лояльность, которую так ценит Трамп. Однако их отношения осложнил конфликт с Ираном, который вице-президент воспринял без энтузиазма.

При этом вице-президент остается фаворитом среди республиканцев. По данным Pew Research Center, вице-президента положительно оценивают 75% респондентов, а Рубио — всего 64%.