Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кто станет преемником Трампа? 0 63

В мире
Дата публикации: 31.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс

Президента США терзают сомнения.

«Кто лучше?»: Трамп не уверен в кандидатуре на роль своего преемника, - пишет RTVI US.

Дональд Трамп сомневается, что Джей Ди Вэнс является для него подходящим преемником — глава Белого дома сравнивает вице-президента с госсекретарем Марко Рубио и регулярно спрашивает приближенных, кто лучше. Об этом рассказали NYT близкие к президенту источники.

По их словам, Трамп часто задает вопрос о Вэнсе: «Есть ли у него все необходимое, чтобы пойти до конца?» — и обычно сам же отвечает, что не уверен в этом. Свои сомнения Трамп не скрывает от Вэнса, а также регулярно указывает на его промахи — напоминает о том, как он уронил кубок по американскому футболу, отмечает, сколько отпусков он взял, и тому подобное.

Газета подчеркивает, что Вэнс демонстрирует лояльность, которую так ценит Трамп. Однако их отношения осложнил конфликт с Ираном, который вице-президент воспринял без энтузиазма.

При этом вице-президент остается фаворитом среди республиканцев. По данным Pew Research Center, вице-президента положительно оценивают 75% респондентов, а Рубио — всего 64%.

×
Читайте нас также:
#Иран #Дональд Трамп #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Вид на центр Гамбурга
Изображение к статье: Финляндия возвращает дирижабли как ответ на угрозу со стороны России
Изображение к статье: Взрыв
Изображение к статье: Александр Лукашенко

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Владимир Зеленский
В мире
Изображение к статье: Праздник Святого Духа
Наша Латвия
Изображение к статье: ведущий YouTube-канал Bald and bankrupt
В мире
Изображение к статье: Установка по добыче нефти
В мире
Изображение к статье: Джей Ди Вэнс
В мире
Изображение к статье: Вид на центр Гамбурга
В мире
Изображение к статье: Владимир Зеленский
В мире
Изображение к статье: Праздник Святого Духа
Наша Латвия
Изображение к статье: ведущий YouTube-канал Bald and bankrupt
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео