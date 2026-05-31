Более 45 человек погибли при мощном взрыве в Мьянме, среди жертв — шестеро детей 0 145

В мире
Дата публикации: 31.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Взрыв

В результате взрыва в здании на северо-востоке Мьянмы погибли более 45 человек, в том числе шестеро детей.

Об этом сообщают местные СМИ. По предварительным данным, в помещении хранились взрывчатые вещества, используемые в горнодобывающей промышленности, сообщает NOS.

Британская телерадиокомпания BBC со ссылкой на источник сообщает как минимум о 55 погибших — 25 женщинах и 30 мужчинах. Агентство Reuters отмечает, что пока не смогло независимо подтвердить эту информацию.

На опубликованном видео видно, что несколько зданий полностью разрушены. По данным агентства Associated Press, повреждены более ста строений. Очевидцы также сообщают о 74 пострадавших, которых доставили в больницы.

Взрыв произошел рядом с границей Китая

Трагедия произошла около полудня в деревне Каунгтуп, расположенной в районе, известном добычей кремнезема — минерала, широко используемого в производстве стекла, керамики и бетона.

Населенный пункт находится примерно в трех километрах от китайской границы и контролируется вооруженной этнической группировкой Ta'ang National Liberation Army (TNLA), которая ведет борьбу против правительства Мьянмы.

По данным ряда СМИ, представители TNLA сообщили, что в здании хранился гелигнит — мощное взрывчатое вещество, широко применяемое в шахтах и карьерах.

Причины происшествия выясняются

Китайское государственное телевидение сообщило, что столбы дыма от взрыва были видны даже на территории Китая.

В настоящее время специалисты продолжают расследование обстоятельств происшествия. Причина детонации взрывчатых веществ пока официально не установлена.

#ЧП #взрыв #трагедия #Мьянма #Китай
Автор - Светлана Тихомирова
Автор - Светлана Тихомирова
