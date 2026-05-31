Жить бесплатно на этом райском острове в Греции? Это реально, но только при выполнении одного условия, о котором рассказываем подробно.

Беззаботно жить на сказочном греческом острове и просто дать себе передышку — теперь это возможно на Сиросе, но при одном условии: вы должны любить кошек.

Зоозащитная организация «Syroscats (источник на немецком языке)» ищет добровольцев старше 25 лет. «Мы будем рады волонтёрам — одиночкам или парам — которые в хорошей физической форме, зрелые, здоровые и самостоятельные», — говорится в сообщении организации.

Взамен от кандидатов требуют одного: любить кошек и как минимум в течение месяца уделять животным примерно по пять часов в день пять дней в неделю.

Взамен зоозащитная организация, судя по описанию, предоставляет жильё, завтрак и покрывает сопутствующие расходы.

«Если у вас есть профильное образование или опыт работы помощником ветеринара, либо вы привыкли иметь дело с дикими кошками, мы будем особенно рады. Но мы рады всем любителям кошек, при условии что вы готовы не бояться чёрной работы, надёжны, самостоятельны и умеете приходить вовремя», — отмечают в организации.

Остров мечты

Сердце острова — город Эрмуполи, который выглядит не как традиционная рыбацкая деревня, а скорее как изящный портовый город XIX века. Просторные площади, роскошные особняки, мраморные лестницы и впечатляющая ратуша напоминают о том, что когда‑то Сирос был одним из важнейших торговых центров Греции.

Сирос — один из самых интересных островов Киклад. Его считают во многом нетронутым массовым туризмом. Это не типичный тусовочный курорт вроде Миконоса. Тем, кто ищет подлинность и тишину, здесь по душе придутся кафе и рестораны, куда ходят сами местные, — и где цены часто остаются вполне разумными.