29 мая исполнилось два года со дня смерти Анастасии Заворотнюк. В памятную дату в официальном аккаунте актрисы появилось трогательное обращение от ее близких, которые поделились редкой архивной фотографией звезды и признались, что боль утраты до сих пор остается такой же острой.

Родные поделились воспоминаниями

В годовщину ухода актрисы семья опубликовала редкий снимок Анастасии, сделанный еще до болезни. В подписи к фотографии близкие признались, что продолжают ежедневно вспоминать артистку и ощущают ее присутствие в том, что она любила и о чем мечтала.

«Мы очень скучаем. И знаем, что наша Настя где-то рядом, во всем, что она любила и о чем мечтала. День за днем мы помним ее, перебирая в памяти самые разные моменты, и в каждом таком воспоминании очень много жизни и тепла. Любовь никогда не перестает...», — говорится в публикации.

Родные также поблагодарили поклонников за память, поддержку и молитвы.

Последние годы жизни

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 29 мая 2024 года после продолжительной борьбы с тяжелым онкологическим заболеванием. Актрисе было 53 года.

Настоящее семейное счастье звезда обрела в браке с фигуристом Петром Чернышевым. Во время болезни супруг находился рядом с ней и делал все возможное, чтобы обеспечить необходимое лечение. Вместе они воспитывали дочь Милу, которой сейчас семь лет.

Кроме того, у актрисы остались двое взрослых детей от брака с Дмитрием Стрюковым — дочь Анна и сын Майкл.

Семья продолжает хранить память о звезде

Весной 2026 года Анна Заворотнюк впервые стала мамой. Ее сын Марсель появился на свет 2 апреля — всего за день до дня рождения знаменитой бабушки. По словам дочери актрисы, она верит, что мама стала для малыша ангелом-хранителем.

Петр Чернышев продолжает воспитывать Милу и редко говорит о личной жизни. По словам близких, фигурист по-прежнему хранит память о супруге и не расстается с обручальным кольцом.

Спустя два года после ухода Анастасии Заворотнюк ее имя по-прежнему остается в сердцах близких и поклонников. Родные признаются, что время не смогло стереть боль утраты, но теплые воспоминания о любимой актрисе продолжают жить, объединяя тех, кто ее любил и помнит.