Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лайк или измена? Психолог объяснила, когда соцсети становятся угрозой для отношений 0 55

Lifenews
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Измена.

Лайки под чужими фотографиями, комментарии и переписки в соцсетях давно стали поводом для ревности и конфликтов в парах. Одни считают виртуальное общение безобидным развлечением, другие видят в нем первые признаки измены.

Психолог Екатерина Макарова рассказала, где проходит граница между обычным интересом и тревожными сигналами, которые могут указывать на проблемы в отношениях.

Когда лайки не опасны

Социальные сети стали частью повседневной жизни, и многие пользователи регулярно просматривают фотографии, оставляют реакции и комментарии. По словам психолога, далеко не каждый лайк означает романтический интерес или готовность к измене.

Эксперт выделяет несколько моделей поведения. В одном случае человек открыто говорит партнеру, что может отметить красивое фото или похвалить чужие достижения. В другом — уверяет, что вообще не обращает внимания на представителей противоположного пола. Однако наиболее тревожным считается третий вариант — когда симпатии тщательно скрываются.

«Если человек проявляет интерес к другим втайне от партнера, это уже может говорить о проблемах с доверием и безопасностью в отношениях», — отмечает специалист.

Когда стоит насторожиться

Многое зависит от того, как оба партнера относятся к активности в социальных сетях. Если просмотр чужих страниц воспринимается как развлечение и не вызывает напряжения, поводов для тревоги обычно нет.

Но если человек регулярно ищет аккаунты привлекательных незнакомцев, бывших партнеров или людей, к которым испытывает симпатию, ситуация может быть иной. Иногда эмоциональный интерес возникает задолго до того, как человек сам осознает его значение.

По словам психолога, в таких случаях лайки и комментарии могут быть не причиной кризиса, а его следствием.

Важно посмотреть на отношения в целом

Эксперт предупреждает: постоянный контроль за активностью партнера в соцсетях, сравнение себя с другими людьми и болезненная реакция на каждую отметку «нравится» часто говорят не столько о возможной измене, сколько о проблемах с самооценкой и доверием.

Если отношения крепкие и между партнерами сохраняются открытость и взаимопонимание, виртуальные симпатии редко становятся серьезной угрозой. Гораздо важнее обратить внимание на качество общения, эмоциональную близость и способность обсуждать возникающие проблемы.

Психологи считают, что сами по себе лайки и комментарии еще не являются изменой. Однако они могут стать сигналом о скрытом недовольстве, эмоциональной дистанции или кризисе в паре. Вместо тотального контроля за соцсетями партнера специалисты советуют честно говорить о своих чувствах и работать над доверием. Именно открытый диалог, а не проверка чужих подписок, помогает сохранить здоровые и крепкие отношения.

×
Читайте нас также:
#социальные сети #отношения #измена #партнерские отношения #общение #ревность #психология
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Бриджит Бардо в фильме "Парижанка"
Изображение к статье: Диана Пашко Иконка видео
Изображение к статье: Джекпот Eurojackpot.
Изображение к статье: Карлис Арнолдс Авотс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Астероид
В мире
Изображение к статье: пляж
Политика
Изображение к статье: Завод
Наша Латвия
Изображение к статье: Заморозки
Наша Латвия
Изображение к статье: кофе
Люблю!
Изображение к статье: Возгорание произошло в общежитии женской академии Утумиши.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Астероид
В мире
Изображение к статье: пляж
Политика
Изображение к статье: Завод
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео