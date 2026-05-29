Лайки под чужими фотографиями, комментарии и переписки в соцсетях давно стали поводом для ревности и конфликтов в парах. Одни считают виртуальное общение безобидным развлечением, другие видят в нем первые признаки измены.

Психолог Екатерина Макарова рассказала, где проходит граница между обычным интересом и тревожными сигналами, которые могут указывать на проблемы в отношениях.

Когда лайки не опасны

Социальные сети стали частью повседневной жизни, и многие пользователи регулярно просматривают фотографии, оставляют реакции и комментарии. По словам психолога, далеко не каждый лайк означает романтический интерес или готовность к измене.

Эксперт выделяет несколько моделей поведения. В одном случае человек открыто говорит партнеру, что может отметить красивое фото или похвалить чужие достижения. В другом — уверяет, что вообще не обращает внимания на представителей противоположного пола. Однако наиболее тревожным считается третий вариант — когда симпатии тщательно скрываются.

«Если человек проявляет интерес к другим втайне от партнера, это уже может говорить о проблемах с доверием и безопасностью в отношениях», — отмечает специалист.

Когда стоит насторожиться

Многое зависит от того, как оба партнера относятся к активности в социальных сетях. Если просмотр чужих страниц воспринимается как развлечение и не вызывает напряжения, поводов для тревоги обычно нет.

Но если человек регулярно ищет аккаунты привлекательных незнакомцев, бывших партнеров или людей, к которым испытывает симпатию, ситуация может быть иной. Иногда эмоциональный интерес возникает задолго до того, как человек сам осознает его значение.

По словам психолога, в таких случаях лайки и комментарии могут быть не причиной кризиса, а его следствием.

Важно посмотреть на отношения в целом

Эксперт предупреждает: постоянный контроль за активностью партнера в соцсетях, сравнение себя с другими людьми и болезненная реакция на каждую отметку «нравится» часто говорят не столько о возможной измене, сколько о проблемах с самооценкой и доверием.

Если отношения крепкие и между партнерами сохраняются открытость и взаимопонимание, виртуальные симпатии редко становятся серьезной угрозой. Гораздо важнее обратить внимание на качество общения, эмоциональную близость и способность обсуждать возникающие проблемы.

Психологи считают, что сами по себе лайки и комментарии еще не являются изменой. Однако они могут стать сигналом о скрытом недовольстве, эмоциональной дистанции или кризисе в паре. Вместо тотального контроля за соцсетями партнера специалисты советуют честно говорить о своих чувствах и работать над доверием. Именно открытый диалог, а не проверка чужих подписок, помогает сохранить здоровые и крепкие отношения.