Джекпот Eurojackpot сорван — 120 миллионов евро уходят в Чехию 0 116

Дата публикации: 28.05.2026
Изображение к статье: Джекпот Eurojackpot.

Иллюстрация: CHATgpt.

Максимальный джекпот Eurojackpot в размере 120 миллионов евро достался победителю из Чехии. Об этом после розыгрыша в Хельсинки сообщил оператор лотереи Westlotto.

Однако поводы для радости есть и в Германии: сразу в нескольких федеральных землях зафиксированы миллионные выигрыши, сообщает Welt.

Выигрышными стали числа 5, 11, 23, 33, 42, а также два дополнительных числа Euro — 10 и 12. После 13 тиражей подряд без главного победителя кому-то наконец удалось угадать всю комбинацию.

Во второй категории выигрышей также появились счастливчики. По 4 миллиона евро получили участники из Северного Рейна — Вестфалии, два победителя из Саксонии, один из Тюрингии, а также игрок из Норвегии. Пока неизвестно, были ли это отдельные игроки или группы участников.

С начала года джекпот Eurojackpot выигрывали уже восемь раз, а число победителей составило девять человек. В начале апреля по 5 миллионов евро получили победители из Финляндии и Словакии.

Последний крупный победитель из Германии появился 31 марта в Северном Рейне — Вестфалии. Тогда счастливчик получил на счет 70,7 миллиона евро.

Рекорд Германии по выигрышу в лотерею был установлен в ноябре 2022 года жителем Берлина. В июне 2023 года максимальный выигрыш достался игроку из Шлезвиг-Гольштейна, который повторил рекорд. В мае 2025 года победитель был из Баден-Вюртемберга, а в сентябре 2025-го — снова из Берлина.

Другие крупнейшие выигрыши Eurojackpot ранее доставались Дании и Норвегии.

#Чехия #лотерея #Германия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
