В швейцарском городе Винтертур мужчина с ножом напал на прохожих возле железнодорожного вокзала. В результате атаки пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Нападавший задержан полицией, его мотивы пока выясняются.

Нападавший с ножом ранил прохожих на вокзале — очевидец сообщил о криках «Аллаху акбар»

После нападения с ножом на вокзале в швейцарском городе Винтертур полиция задержала 31-летнего мужчину. Три человека получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Мотивы нападавшего пока остаются неизвестными, сообщает Welt.

На вокзале швейцарского города Винтертур мужчина, по словам очевидцев, напал с ножом на нескольких прохожих. «Преступник был задержан полицией», — сообщил представитель полиции интернет-порталу «20 Minuten». Трое пострадавших были доставлены в больницу. Один мужчина получил тяжелые ранения, двое других — ранения средней тяжести.

Задержанным оказался 31-летний гражданин Швейцарии. Мотив преступления пока остается предметом продолжающегося расследования.

По словам очевидца, которого цитирует швейцарская газета «Tages-Anzeiger», во время нападения злоумышленник выкрикивал «Аллаху акбар». В этот момент рядом находился школьный класс, и взрослые попытались защитить детей.

Предположительно, нападения происходили в нескольких местах. По данным «Tages-Anzeiger», полиция оцепила три зоны. Как сообщает издание «Blick», инцидент произошел утром в четверг незадолго до 8:30.

Швейцарские власти продолжают выяснять причины нападения в Винтертуре. Инцидент вновь привлек внимание к вопросам безопасности в общественных местах и быстрого реагирования экстренных служб на подобные угрозы.