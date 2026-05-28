Россия заключила военное соглашение с «Талибаном» после исключения движения из списка террористов 0 228

Дата публикации: 28.05.2026
Мохаммад Якуб и Сергей Шойгу

Мохаммад Якуб и Сергей Шойгу.

ФОТО: Youtube

Россия и правящее в Афганистане движение «Талибан» подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Документ подписан на форуме по безопасности под Москвой, однако его содержание официально не раскрывается.

Россия и правящее в Афганистане радикальное исламистское движение «Талибан» подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, сообщают российские СМИ со ссылкой на DW.

Документ был подписан во время Международного форума по безопасности, проходящего недалеко от Москвы. Детали соглашения стороны не раскрывают.

Как отмечает DW, подобные соглашения обычно предусматривают передачу вооружений, лицензий, военных технологий, а также возможные совместные разработки. При этом востоковед Руслан Сулейманов в комментарии изданию The Insider назвал соглашение между Москвой и Кабулом скорее символическим шагом. По его мнению, реальных предпосылок для масштабного военного сотрудничества между Россией и «Талибаном» сейчас нет.

Соглашение было подписано после встречи секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу с министром обороны Афганистана Мохаммадом Якубом — сыном основателя движения муллы Мохаммада Омара и бывшим военным комиссаром «Талибана». Во время переговоров Якуб заявил, что Москва и Кабул расширили двусторонние отношения.

В свою очередь Шойгу призвал западные страны разморозить афганские активы и финансировать восстановление Афганистана.

«Талибан» вновь пришел к власти в Афганистане в 2021 году после вывода американских войск из страны. С тех пор Москва постепенно усиливала контакты с новым руководством Афганистана.

В 2024 году президент России Владимир Путин назвал талибов «союзниками в борьбе с терроризмом», а в 2025 году Кремль исключил «Талибан» из списка террористических организаций и принял в Москве посла движения.

Подписание соглашения демонстрирует дальнейшее углубление контактов между Россией и афганскими властями на фоне ухудшения отношений Москвы с Западом и попыток Кремля расширять влияние в Азии и на Ближнем Востоке.

#терроризм #Афганистан #Талибан #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
