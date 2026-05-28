ФБР арестовало высокопоставленного сотрудника ЦРУ после обнаружения золотых слитков на $40 млн

В мире
Дата публикации: 28.05.2026
BB.LV
В США разгорается громкий скандал вокруг бывшего высокопоставленного сотрудника ЦРУ, которого арестовало ФБР после обысков в его частном доме. Следователи обнаружили в резиденции сотни золотых слитков, крупную сумму наличных и коллекцию элитных часов общей стоимостью в десятки миллионов долларов.

Следователи изъяли 303 золотых слитка, каждый из которых весит примерно один килограмм. Кроме золота, в доме хранились почти три десятка роскошных часов, среди которых большинство - марки Rolex. Также обнаружили 2 миллиона долларов наличными.

Об этом сообщает bb.lv со ссылкой на The New York Times.

Чиновник, который сейчас находится под арестом, занимал руководящую должность в ЦРУ. В документах его называют бывшим сотрудником высшей руководящей службы США.

Официальные обвинения выглядят неожиданно скромно на фоне найденного золота. Мужчину обвиняют в хищении государственных средств через махинации с табелями.

Подозреваемый использовал простые схемы: завышал свои академические достижения, получал оплачиваемые военные отпуска на десятки тысяч долларов, ложно утверждал, что является членом резерва ВМС.

Следствие считает, что он незаконно получал деньги за время, когда якобы находился на службе. Однако эти суммы не объясняют наличия миллионов в золоте.

Куда исчезло золото ЦРУ

История со слитками началась раньше. Еще в прошлом году чиновник получал огромные суммы. Он просил валюту и золото якобы на расходы, связанные с работой.

Агентство решило провести проверку, и результаты оказались шокирующими. ЦРУ не смогло найти золото в местах хранения, потому что весь запас просто исчез. Позже его нашли именно в доме мужчины.

Судебные документы не объясняют, для какого именно рабочего проекта могло понадобиться столько золота. Адвокат задержанного сейчас отказывается от каких-либо комментариев.

"После того, как внутреннее расследование ЦРУ выявило потенциальную кражу, директор ЦРУ Джон Рэтклифф передал информацию в ФБР для расследования правоохранительными органами", - говорится в заявлении ведомства.

История с арестом бывшего сотрудника ЦРУ уже стала одной из самых громких коррупционных историй последних лет в США, сообщает bb.lv. Обнаруженные золотые слитки, миллионы наличными и предметы роскоши вызвали множество вопросов не только о возможных финансовых махинациях, но и о контроле за расходованием секретных средств внутри американских спецслужб. Расследование продолжается, и следователям еще предстоит выяснить происхождение многомиллионных запасов золота и масштабы возможных злоупотреблений.

Автор - Светлана Тихомирова
