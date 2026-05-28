Иранцы встретили возвращение интернета как освобождение после тюрьмы 0 95

Дата публикации: 28.05.2026
После почти трёх месяцев жестких ограничений власти Ирана начали восстанавливать доступ к интернету, вызвав у жителей страны настоящее эмоциональное облегчение. Многие пользователи сравнивают возвращение связи с ощущением свободы после долгого заключения.

По словам одного из жителей Ирана, возможность снова открыть сайты, отправить сообщения через Telegram и WhatsApp и увидеть уведомления на телефоне вызвала у него слёзы радости. Люди признаются, что за время отключения чувствовали себя практически отрезанными от мира и не могли связаться с родственниками и друзьями за пределами страны, сообщает BBC.

«Вы не поверите, но когда я зашел на сайт и увидел, как он открывается, я почувствовал, будто могу летать от радости, — рассказал он Би-би-си в программе Middle East Daily. — А когда я понял, что снова могу отправлять сообщения через Telegram, WhatsApp и другие приложения, это было просто невероятное чувство».

Интернет был заблокирован после начала военного конфликта между США, Израилем и Ираном. Власти объясняли ограничения необходимостью защиты от кибератак, шпионажа и слежки. Однако жители страны жаловались не только на информационную изоляцию, но и на серьёзные проблемы для бизнеса, учёбы и повседневной жизни.

«Спустя 88 дней было такое же ощущение, как если бы заключенный был освобожден после трех месяцев заключения и впервые увидел небо».

Особенно тяжело отключение интернета переживали владельцы онлайн-магазинов, студенты и специалисты IT-сферы. Многие признаются, что восстановление доступа к сети стало для них шансом вернуться к нормальной работе и общению.

При этом жители Ирана опасаются, что даже после частичного снятия ограничений цензура и контроль над интернетом могут только усилиться. Некоторые сервисы и платформы по-прежнему остаются недоступными.

Возвращение интернета в Иране стало не просто техническим событием, а символом возвращения к нормальной жизни для миллионов людей. Однако вместе с облегчением остаются тревоги о будущем цифровых свобод и возможном усилении контроля над онлайн-пространством в стране.

Автор - Светлана Тихомирова
