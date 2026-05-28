У официального фонда восстановления сектора Газа, созданного в рамках Совета мира Дональда Трампа, пока нет средств. Об этом AFP сообщили источники, знакомые с ситуацией.

О создании фонда было объявлено в феврале на заседании Совета мира в Вашингтоне. Тогда Дональд Трамп заявил, что страны-участницы организации готовы выделить сектору Газа семь миллиардов долларов.

Среди государств, обещавших финансирование, назывались Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, Марокко, Азербайджан, Казахстан, Кувейт и Узбекистан.

США, по словам Трампа, собирались добавить еще 10 миллиардов долларов, а ООН — два миллиарда.

Однако спустя несколько месяцев фонд, который администрирует Всемирный банк при поддержке ООН, фактически остается пустым. Источники утверждают, что деньги не поступили, поскольку этап полноценного восстановления сектора Газа пока так и не начался.

Формально фонд должен был финансировать послевоенное восстановление и работу Национального комитета управления Газой, которому в будущем планировалось передать контроль над территорией после разоружения ХАМАС. Но реализация второй фазы мирного плана сейчас фактически заблокирована.

США ранее заявляли, что следующий этап должен включать разоружение ХАМАС и постепенный вывод израильской армии из сектора Газа. Однако переговоры вокруг этого процесса уже несколько недель находятся в тупике. Израильская армия продолжает контролировать значительную часть территории сектора.

По оценке ЕС и ООН, опубликованной весной, на восстановление Газы в течение ближайших десяти лет потребуется более 71 миллиарда долларов.

Фактически сейчас международное сообщество столкнулось с ситуацией, когда политические заявления о будущем послевоенном устройстве региона опережают реальные договоренности на месте.

Война в секторе Газа началась после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Первый этап нынешнего перемирия предусматривал обмен заложниками и заключенными. Но дальнейшее продвижение мирного плана оказалось значительно сложнее.

История с пустым фондом показывает, насколько неопределенной остается судьба будущего восстановления Газы — даже несмотря на громкие международные обещания и участие крупнейших мировых игроков.