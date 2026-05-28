США остановили испытания ракеты Starship после проблем во Федеральное авиационное управление США временно запретило новые испытательные полеты ракеты Starship компании SpaceX. Решение принято после технических проблем во время последнего запуска.

Американский регулятор FAA временно приостановил испытания ракеты Starship компании SpaceX до завершения расследования инцидента, произошедшего во время последнего тестового полета.

Проблемы возникли 23 мая во время 12-го испытательного запуска. По данным FAA, ракета отклонилась от запланированной орбиты после неисправности одного из двигателей. Кроме того, ракета-носитель Super Heavy после отделения от верхней ступени потеряла управление и упала в Мексиканский залив.

Несмотря на технические неполадки, запуск нельзя назвать полностью неудачным. Во время полета Starship вывела в космос 22 макета спутников. Два из них использовались для съемки теплозащитного покрытия ракеты — это одна из ключевых технологий для будущих многоразовых полетов. После выполнения задачи аппараты приводнились в Индийском океане.

Теперь расследование причин инцидента проведет сама SpaceX, однако его будет контролировать FAA.

Для компании Илона Маска это особенно чувствительный момент. К SpaceX сейчас приковано повышенное внимание инвесторов и регуляторов, поскольку компания готовится к возможному выходу на биржу уже этим летом.

Starship считается самым амбициозным космическим проектом SpaceX. Это крупнейшая и самая мощная ракета в истории: ее общая высота вместе с ускорителем Super Heavy превышает 120 метров. Главная идея проекта — создание полностью многоразовой системы, способной резко удешевить космические полеты.

Именно Starship NASA рассчитывает использовать для возвращения астронавтов на Луну впервые с 1972 года. В перспективе ракета должна стать основой и для пилотируемых миссий на Марс.

При этом серия испытаний Starship регулярно сопровождается авариями, взрывами и техническими проблемами. Однако SpaceX традиционно делает ставку на быстрые тесты и постоянную доработку конструкции между полетами.

В ближайшие недели станет ясно, насколько серьезными оказались обнаруженные неисправности и когда SpaceX сможет получить разрешение на следующий запуск.