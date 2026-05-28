Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Испытания гигантской ракеты Starship Илона Маска временно остановлены 0 54

Техно
Дата публикации: 28.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Starship V3
ФОТО: пресс-фото

США остановили испытания ракеты Starship после проблем во Федеральное авиационное управление США временно запретило новые испытательные полеты ракеты Starship компании SpaceX. Решение принято после технических проблем во время последнего запуска.

Американский регулятор FAA временно приостановил испытания ракеты Starship компании SpaceX до завершения расследования инцидента, произошедшего во время последнего тестового полета.

Проблемы возникли 23 мая во время 12-го испытательного запуска. По данным FAA, ракета отклонилась от запланированной орбиты после неисправности одного из двигателей. Кроме того, ракета-носитель Super Heavy после отделения от верхней ступени потеряла управление и упала в Мексиканский залив.

Несмотря на технические неполадки, запуск нельзя назвать полностью неудачным. Во время полета Starship вывела в космос 22 макета спутников. Два из них использовались для съемки теплозащитного покрытия ракеты — это одна из ключевых технологий для будущих многоразовых полетов. После выполнения задачи аппараты приводнились в Индийском океане.

Теперь расследование причин инцидента проведет сама SpaceX, однако его будет контролировать FAA.

Для компании Илона Маска это особенно чувствительный момент. К SpaceX сейчас приковано повышенное внимание инвесторов и регуляторов, поскольку компания готовится к возможному выходу на биржу уже этим летом.

Starship считается самым амбициозным космическим проектом SpaceX. Это крупнейшая и самая мощная ракета в истории: ее общая высота вместе с ускорителем Super Heavy превышает 120 метров. Главная идея проекта — создание полностью многоразовой системы, способной резко удешевить космические полеты.

Именно Starship NASA рассчитывает использовать для возвращения астронавтов на Луну впервые с 1972 года. В перспективе ракета должна стать основой и для пилотируемых миссий на Марс.

При этом серия испытаний Starship регулярно сопровождается авариями, взрывами и техническими проблемами. Однако SpaceX традиционно делает ставку на быстрые тесты и постоянную доработку конструкции между полетами.

В ближайшие недели станет ясно, насколько серьезными оказались обнаруженные неисправности и когда SpaceX сможет получить разрешение на следующий запуск.

×
Читайте нас также:
#космос #Илон Маск #spacex #starship
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Душа человека
Изображение к статье: Искусственный интеллект
Изображение к статье: Ferrari Luce Иконка видео
Изображение к статье: Умные счетчики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Брошенные сумки у леса
ЧП и криминал
Изображение к статье: Гороскоп.
Люблю!
Изображение к статье: Йонас Гар Стёре и Эммануэль Макрон
В мире
Изображение к статье: Флаги ЕС и Украины на фоне здания Еврокомиссии
В мире
1
Изображение к статье: Магазин. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Сборная Латвии по хокею
Спорт
Изображение к статье: Брошенные сумки у леса
ЧП и криминал
Изображение к статье: Гороскоп.
Люблю!
Изображение к статье: Йонас Гар Стёре и Эммануэль Макрон
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео