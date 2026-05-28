В Лиепае сильный пожар уничтожил деревянный сарай, расположенный между двумя частными домами. Огонь успел повредить и соседнее здание, а местные жители теперь вспоминают подозрительных людей, которые раньше часто появлялись возле постройки.

Пожар на улице Силькю в Лиепае едва не закончился еще более серьезными последствиями. Деревянный сарай, находившийся между двумя жилыми домами, полностью сгорел, а огонь успел повредить соседнее строение.

Местные жители рассказывают, что сначала услышали громкие хлопки, напоминавшие взрывы петард.

«Как будто петарды стреляют», — вспоминает Вия, чей участок находится рядом с местом пожара.

Женщина в тот момент отдыхала дома и сначала подумала, что шумят подростки.

«Показалось, что надо выйти посмотреть, с какой стороны это», — рассказывает она.

Когда Вия почувствовала запах дыма и увидела пламя, пожарные уже были вызваны.

Пожар начался около шести вечера. По словам спасателей, к моменту прибытия первого подразделения сарай площадью около 29 квадратных метров уже горел полностью.

«Благодаря оперативным действиям все это очень быстро удалось локализовать и ликвидировать», — сообщил оперативный дежурный Лиепайского подразделения ГПСС Артур Якубаускис.

Если бы пожарные прибыли позже, огонь мог перекинуться и на соседние жилые дома.

Несмотря на быстрое тушение, один из соседних домов все же получил повреждения — пострадали часть стены и крыша. Кроме того, хозяйственная постройка семьи Вии оказалась залита водой во время тушения пожара. После происшествия муж женщины вместе с сыном пытались устранить последствия и просушить имущество.

Сейчас Государственная полиция выясняет причины возгорания. Однако у местных жителей уже есть свои предположения. По словам Вии, сарай давно привлекал посторонних людей.

«Там были бомжи, двери были взломаны. Уже много лет там такое место», — говорит женщина.

Она вспоминает, что двери постройки часто оставались открытыми, а вокруг происходило «всякое». Теперь от сарая осталась только куча обломков и мусора.

Выяснилось, что постройка принадлежала женщине, которая теперь обязана убрать сгоревшие конструкции в установленный срок. Если этого не произойдет, уборку проведет самоуправление, а расходы взыщут с владелицы.

История в Лиепае вновь показывает, как заброшенные или плохо контролируемые хозяйственные постройки могут со временем превратиться не только в источник проблем для соседей, но и в реальную угрозу пожара.