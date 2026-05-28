После убийства в Баложи суд не стал арестовывать подозреваемого 1 573

Дата публикации: 28.05.2026
Изображение к статье: Нож в руке
ФОТО: pixabay

В Баложи в частном доме нашли убитого мужчину с ножевыми ранениями. Подозреваемого задержали в тот же день, однако суд отказался отправлять его под арест.

В Баложи Кекавского края полиция расследует убийство, произошедшее во время совместного распития алкоголя. Тело мужчины 1991 года рождения с признаками насильственной смерти было найдено в воскресенье в одном из частных домов.

По подозрению в убийстве полиция задержала мужчину 1984 года рождения. Как сообщили в Государственной полиции, ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

По версии следствия, между мужчинами во время застолья возник конфликт, который перерос в драку. Во время ссоры подозреваемый несколько раз ударил другого мужчину ножом. Пострадавший скончался на месте.

Полиция начала уголовный процесс по статье об умышленном убийстве. За такое преступление в Латвии предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Особое внимание в этой истории привлекло решение суда.

Государственная полиция просила применить к подозреваемому арест, однако Рижский районный суд отказал в заключении под стражу. Вместо этого мужчине назначили меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Какие именно ограничения применены, полиция не уточняет.

Подобные случаи обычно вызывают общественные дискуссии, особенно когда речь идет о тяжких насильственных преступлениях и отказе суда от ареста подозреваемого. При этом окончательное решение о мере пресечения принимает именно суд, оценивая материалы дела и возможные риски.

Сейчас по делу продолжается досудебное расследование. Назначены экспертизы и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Полиция отдельно напоминает, что человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

Автор - Юлия Баранская
