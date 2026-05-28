Национальная служба здравоохранения считает, что пациенты не должны терять долгожданный визит к врачу, если не смогли попасть на прием из-за чрезвычайной ситуации, например предупреждений о воздушной угрозе или остановки транспорта.

В Латвии обсуждают возможность сохранить пациентам место в очереди к врачу в случаях, когда попасть на прием мешают чрезвычайные обстоятельства. Такую позицию агентству LETA озвучила Национальная служба здравоохранения.

Тема была поднята на заседании Латгальской подкомиссии Сейма после обсуждения последствий системы сотового оповещения в приграничных регионах. Участники заседания указали на практическую проблему: если из-за тревоги останавливается движение поездов или автобусов, человек может не успеть на прием к врачу в Риге и потерять очередь, которую ждал месяцами или даже год.

В НВД признают, что подобные ситуации фактически являются обстоятельствами непреодолимой силы.

Хотя нормативные акты прямо не регулируют такие случаи, служба ожидает от медицинских учреждений максимально гибкого подхода. Речь идет о ситуациях, когда пациент объективно не может прибыть на визит по независящим от него причинам. В таких случаях, считают в НВД, было бы разумно позволить перенести прием без потери места в очереди — насколько это возможно без нарушения общей системы записи.

Для многих жителей регионов это особенно чувствительный вопрос. Часть специализированных медицинских услуг доступна только в Риге или крупных городах, поэтому пациенты часто заранее планируют поездки и долго ждут своей очереди.

На фоне участившихся предупреждений о возможных угрозах в воздушном пространстве проблема стала более заметной.

Сейчас Министерство здравоохранения готовит специальные рекомендации для медицинских учреждений о действиях в ситуациях угрозы после получения сообщений системы сотового оповещения. Ожидается, что они будут утверждены уже в ближайшие дни. После этого больницы и другие учреждения здравоохранения должны будут пересмотреть свои внутренние алгоритмы работы.

Фактически система здравоохранения начинает адаптироваться к новой реальности, в которой вопросы гражданской безопасности и непрерывности медицинской помощи становятся тесно связаны между собой.