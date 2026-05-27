В этом году будет проведено обеспыливание почти 440 км гравийных дорог, что обойдется более чем в 700 тыс. евро, сообщили агентству ЛЕТА в ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Обеспыливание проводится один раз в сезон, и более 80% запланированных участков гравийных дорог уже обработаны.

Как пояснили в LVC, обеспыливание гравийных дорог не входит в число обязательных работ по содержанию, однако, принимая во внимание просьбы жителей, предприятие ежегодно выполняет эти работы в ограниченном объеме в соответствии с финансовыми возможностями.

Участки, на которых проводится обеспыливание, определяются по нескольким критериям. Обеспыливание проводится у жилых зданий, в населенных пунктах, возле групп жилых домов, образовательных, медицинских и социальных учреждений, в общественно значимых местах, где собираются люди, а также возле предприятий.

Обеспыливание проводится, если проезжая часть находится ближе 20 метров от таких объектов, среднегодовая интенсивность движения составляет 100 и более автомобилей в сутки, а интенсивность движения грузового транспорта - 20 и более автомобилей в сутки.

Всего в сети государственных автодорог насчитывается около 10 000 километров гравийных дорог.