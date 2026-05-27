После полугода ограничений пассажиры снова могут напрямую ездить в Тукумс и Юрмалу 0 207

Дата публикации: 27.05.2026
BB.LV
После шести месяцев ремонтных работ на электрифицированных железнодорожных линиях пассажиры снова могут без пересадок добираться до Тукумса и Скулте. Во время ремонта часть маршрутов обслуживали автобусы, а число пассажиров заметно сократилось.

На железнодорожных линиях в Тукумс и Скулте завершились масштабные ремонтные работы, которые в течение последних месяцев серьезно влияли на движение поездов.Теперь электропоезда снова курсируют по обычным маршрутам без необходимости пересаживаться на автобусы.

Особенно сильно ограничения затронули жителей Юрмалы и Тукумса, которым в течение полугода приходилось тратить больше времени на дорогу. На Тукумсской линии полноценное движение восстановлено уже более недели назад.

Ремонтные работы проводились на участке между Центральным вокзалом Риги и станцией Земитаны. Из-за этого изменения коснулись не только электропоездов в сторону Тукумса и Скулте, но и дизельных поездов на линии в Лугажи.

Во время ремонта для перевозки пассажиров дополнительно использовали автобусы. По данным «Pasažieru vilciens», на это было потрачено около 800 тысяч евро. Эти расходы являются частью крупного инфраструктурного проекта стоимостью 73 миллиона евро.

Сейчас продолжается строительство контактной сети для будущей линии в Болдераю, а также модернизация железнодорожной инфраструктуры.

Ремонт заметно повлиял и на число пассажиров. Если в конце 2024 года и начале прошлого года по линии в Тукумс ежемесячно перевозили до 600 тысяч человек, то после начала ограничений пассажиропоток сократился на десятки тысяч.

Для многих жителей поезд в этот период стал менее удобным вариантом транспорта — особенно из-за пересадок и увеличения времени в пути.

Тем не менее в «Pasažieru vilciens» считают, что с организационной точки зрения ремонт удалось провести успешно. Представитель компании Даце Залдате-Розентале отметила, что одним из главных показателей оставалась пунктуальность поездов. По ее словам, несмотря на масштабные строительные работы, снижение показателей составило примерно один процентный пункт.

В последние годы железная дорога в Латвии переживает один из самых масштабных этапов модернизации за долгое время. Однако для пассажиров это часто означает месяцы временных неудобств, изменений расписаний и пересадок.

Теперь после завершения работ жители Юрмалы, Тукумса и других населенных пунктов снова смогут пользоваться привычным прямым железнодорожным сообщением.

#железная дорога #Латвия #транспорт #инфраструктура #автобусы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
