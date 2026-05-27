Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

5 мест в квартире, где не стоит ставить цветы: важные советы 0 54

Дом и сад
Дата публикации: 27.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: 5 мест в квартире, где не стоит ставить цветы: важные советы

Цветы являются важной частью почти каждого дома.

 

Зеленые питомцы создают положительную атмосферу в доме, и важно правильно их размещать.

Тем не менее, в каждой квартире есть места, где цветам не место.

Спальня

В спальне не все цветы будут хорошо расти, только некоторые виды.

Однако у кровати цветам точно не место, так как они могут вызывать дискомфорт: резкий запах под носом или возможность случайно задеть растение.

В спальне не рекомендуется держать такие цветы, как монстера и кактусы, которые «питаются» энергетикой хозяев.

Рабочий стол

Размещать цветы рядом с рабочим местом – плохая идея. Растения вокруг стола могут отвлекать и мешать сосредоточиться.

Кроме того, растения будут страдать от пересушенного воздуха.

Детская

Зелень добавляет живости в детскую, но горшки не должны стоять на полу, где играют дети.

Шкаф

Цветы, стоящие на высоком шкафу, будут «скучать» и не смогут раскрыть все свои положительные свойства. Высота полки или шкафа должна быть комфортной для всех.

Двери и окна

Растениям будет некомфортно, если горшки расположены между двумя дверями или между дверью и окном на прямой линии.

При такой расстановке цветы будут страдать от недостатка света и сквозняков.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пол чайной ложки этого средства – и кабачки начнут активно расти
Изображение к статье: Как очистить грязные ручки на плите
Изображение к статье: Зола на участке: ошибка, которая может оставить вас без урожая!
Изображение к статье: Как защитить урожай от гнили: советы дачников

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Можно ли использовать древесную золу для подкормки помидоров: важные моменты
Дом и сад
Изображение к статье: Снесенные сараи
Наша Латвия
Изображение к статье: Насилие над ребенком.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Как правильно поливать лук для получения крупных луковиц
Дом и сад
Изображение к статье: Проект Rail Baltica и финансирование ЕС
Политика
Изображение к статье: Как сделать зелень для салата сочной и хрустящей: поварской трюк
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли использовать древесную золу для подкормки помидоров: важные моменты
Дом и сад
Изображение к статье: Снесенные сараи
Наша Латвия
Изображение к статье: Насилие над ребенком.
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео