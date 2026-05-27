Цветы являются важной частью почти каждого дома.
Зеленые питомцы создают положительную атмосферу в доме, и важно правильно их размещать.
Тем не менее, в каждой квартире есть места, где цветам не место.
Спальня
В спальне не все цветы будут хорошо расти, только некоторые виды.
Однако у кровати цветам точно не место, так как они могут вызывать дискомфорт: резкий запах под носом или возможность случайно задеть растение.
В спальне не рекомендуется держать такие цветы, как монстера и кактусы, которые «питаются» энергетикой хозяев.
Рабочий стол
Размещать цветы рядом с рабочим местом – плохая идея. Растения вокруг стола могут отвлекать и мешать сосредоточиться.
Кроме того, растения будут страдать от пересушенного воздуха.
Детская
Зелень добавляет живости в детскую, но горшки не должны стоять на полу, где играют дети.
Шкаф
Цветы, стоящие на высоком шкафу, будут «скучать» и не смогут раскрыть все свои положительные свойства. Высота полки или шкафа должна быть комфортной для всех.
Двери и окна
Растениям будет некомфортно, если горшки расположены между двумя дверями или между дверью и окном на прямой линии.
При такой расстановке цветы будут страдать от недостатка света и сквозняков.
