Зеленые питомцы создают положительную атмосферу в доме, и важно правильно их размещать.

Тем не менее, в каждой квартире есть места, где цветам не место.

Спальня

В спальне не все цветы будут хорошо расти, только некоторые виды.

Однако у кровати цветам точно не место, так как они могут вызывать дискомфорт: резкий запах под носом или возможность случайно задеть растение.

В спальне не рекомендуется держать такие цветы, как монстера и кактусы, которые «питаются» энергетикой хозяев.

Рабочий стол

Размещать цветы рядом с рабочим местом – плохая идея. Растения вокруг стола могут отвлекать и мешать сосредоточиться.

Кроме того, растения будут страдать от пересушенного воздуха.

Детская

Зелень добавляет живости в детскую, но горшки не должны стоять на полу, где играют дети.

Шкаф

Цветы, стоящие на высоком шкафу, будут «скучать» и не смогут раскрыть все свои положительные свойства. Высота полки или шкафа должна быть комфортной для всех.

Двери и окна

Растениям будет некомфортно, если горшки расположены между двумя дверями или между дверью и окном на прямой линии.

При такой расстановке цветы будут страдать от недостатка света и сквозняков.