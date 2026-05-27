Как правильно поливать лук для получения крупных луковиц

Дом и сад
Дата публикации: 27.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно поливать лук для получения крупных луковиц

Луковицы формируются в течение двух месяцев после посадки, поэтому в этот период дачники должны внимательно следить за поливом.

 

В это время почва на грядке должна оставаться влажной. Если дождей нет, а погода жаркая, поливать лук следует 1-2 раза в неделю.

Для полива рекомендуется заранее подготовить воду: набирать её в металлическую бочку, где она будет нагреваться в течение дня. Тёплая отстоянная вода положительно сказывается на росте лука: растения меньше подвержены стрессу, лучше развиваются, а луковицы становятся крупнее.

Иногда перья лука начинают желтеть. Многие дачники ошибочно полагают, что это связано с нехваткой воды, и начинают поливать растения более интенсивно.

Однако это может привести к загниванию луковиц. Пожелтение может также быть вызвано луковой мухой. Для борьбы с вредителем можно использовать солёную воду.

Для первого полива потребуется 300 г соли на 10 л воды. Для второго полива — 400 г, а для третьего — 600 г. Таким образом, за три недели можно избавиться от луковой мухи и заложить основу для хорошего урожая.

