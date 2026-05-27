Помидоры хорошо реагируют на дополнительные подкормки, которые дачники применяют в течение всего огородного сезона.

Древесная зола считается питательным средством для томатов, но ее использование требует соблюдения определенных правил.

Во-первых, не следует использовать золу, полученную от сжигания бытового мусора или старых заборов. Подходит только зола, оставшаяся после сжигания обычных поленьев.

Золу применяют в сухом виде. Существует три периода, когда ее использование допустимо: при выращивании рассады, при пересадке в грунт и в период плодоношения. Это поможет защитить растения от грибковых заболеваний и обеспечит сеянцы необходимыми микроэлементами.

При высадке рассады грунт можно заранее удобрить золой. Рекомендуется использовать 200 г на 1 кв. м. Также можно внести золу в лунку — по 2 столовые ложки на один сеянец.

Во время цветения и плодоношения почву вокруг томатов посыпают золой. Эту процедуру лучше проводить после дождя или обильного полива. На каждый куст выделяют по 50 г золы.